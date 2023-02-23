«Газпром» согласился зафиксировать прошлогоднюю цену на газ для Беларуси до 2026 года

Опубликовано: 23.02.2023 10:43 , Обновлено: 23.02.2023

Правительство Беларуси подписало с российским «Газпромом» протокол о ценах на природный газ. При чем, сразу на 2023-2025 годы.

Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич. Он добавил, что цену на газ «сформировали в привязке к российскому рублю» и согласовали, «исходя из условий 2022 года».

О том, что цена согласована «на уровне прошлого года», ранее заявляли и в российском Минэнерго.

Напомним, в 2022 году Беларусь закупала у России газ по $128,5 за 1 тыс. кубометров. Но с апреля оплата происходила в российских рублях. При этом неизвестно, по какому курсу была конвертирована цена.

Ранее Лукашенко заявлял, что если в России цена будет 60-80 долларов за тысячу кубометров, а Беларусь будет получать по 120, то это не равные условия:

«Я не смогу товар свой продать у вас на рынке. А если и могу, то мне надо зарплаты урезать и прочее-прочее, чтобы конкурировать в цене».