В Казахстане опубликовали предварительный отчёт о крушении самолёта «Азербайджанских авиалиний»

Опубликовано: 04.02.2025 19:33 , Обновлено: 04.02.2025

Министерство транспорта Республики Казахстан опубликовало предварительный отчёт по результатам расследования крушения самолёта Embraer ERJ 190-100 IGW авиакомпании AZAL, произошедшего 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау. 53-страничный документ содержит детальный анализ полётных данных и фрагменты расшифровки переговоров экипажа.

Согласно отчёту, в 05:13:31 по записям бортового речевого самописца (CVR) зафиксирован звуковой удар, после которого сработала сигнализация отключения автопилота и автомата тяги. В 05:13:39 регистратор полётных данных (FDR) зафиксировал начало разгерметизации кабины. В 05:13:56 CVR зафиксировал повторный звуковой удар.

Сразу после этого, в 05:14:58, по данным CVR, командир воздушного судна по внутренней связи связался с кабинным экипажем для уточнения ситуации. «Алло, что случилось?» — спросил он. «Взорвалось 2 сидения, я… ммм я не могу подойти, потому что пассажиры встали, я их рассаживаю», — ответил бортпроводник.

В 05:15:57, согласно расшифровке, экипаж докладывает о потере управления: «Грозный, отказало управление, удар птиц в кабине. Аа, удар птиц и в кабине 2 кресла взорвались». В 05:21:42, спустя 8 минут после первого звукового удара, согласно отчёту, диспетчер в Грозном получил информацию о введении плана «Ковёр».

Далее пилоты сообщили, что самолёт теряет управление и принимают решение следовать на запасной аэродром. Обсуждались варианты Минеральных Вод, Махачкалы и возврата в Баку. Экипаж по итогу запросил посадку в Актау, подав в 06:02:47 сигнал бедствия.

После этого экипаж готовил самолёт к посадке.

В 06:27:58 зафиксировано столкновение самолёта с землёй.

При осмотре обломков обнаружили множество сквозных и несквозных повреждений различной величины и формы. Повреждения затронули хвостовую часть фюзеляжа, киль, стабилизатор, рули высоты и направления, левый двигатель и левое крыло, а также агрегаты и компоненты воздушного судна. «В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму», — сказано в отчёте. Там утверждается, что повреждения вызваны «внешними объектами, проникшими в компоненты воздушного судна»

В Минтрансе Казахстана подчеркнули, что информация в отчёте является предварительной и может быть уточнена и дополнена. Окончательный отчёт по результатам расследования будет опубликован после завершения всех необходимых исследований и изучения материалов.

Ранее редакция Telegraf.news писала, что в России публиковали свою «расшифровку» переговоров экипажа.

В России опубликовали свою расшифровку переговоров пилотов разбившегося самолёта «Азейбарджанских авиалиний»

Власти Казахстана, в свою очередь, заявили, что так называемые стенограммы, опубликованные в России, «отличаются от содержимого „чёрных ящиков“».

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