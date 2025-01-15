В России опубликовали свою расшифровку переговоров пилотов разбившегося самолёта «Азейбарджанских авиалиний»

Опубликовано: 15.01.2025 19:58 , Обновлено: 15.01.2025

Российский телеграм-канал Baza опубликовал «расшифровку» переговоров экипажа самолёта Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку — Грозный 25 декабря 2024 года, с диспетчерами. Важно отметить, что подлинность записи официально не подтверждена.

[info_b]Результаты анализа чёрных ящиков, в том числе и записи переговоров пилотов, которые изучали в Бразилии, пока не обнародованы.[/info_b]

Согласно опубликованной российским каналом информации, экипаж самолёта самостоятельно принял решение не садиться в Грозном, куда изначально направлялся лайнер. Пилоты также отказались от предложения диспетчера совершить посадку в Махачкале. Вместо этого, экипаж развернул самолёт в сторону Баку, но из-за нехватки топлива был вынужден запросить аварийную посадку в Актау (Казахстан), где впоследствии и произошло крушение.

В «расшифровке», опубликованной российским источником, говорится, что во время полёта пилоты сообщили диспетчеру аэропорта Грозного о потере обоих сигналов GPS и запросили векторение (указание курса) для захода на посадку. Диспетчеры предлагали экипажу посадку в Грозном, затем — в Махачкале, предоставляли информацию о погоде и других аэропортах, но пилоты отказались от этих вариантов.

В ходе переговоров экипаж сообщил о попадании птицы в самолёт, отказе системы управления, взрыве в кабине (предположительно, кислородного баллона) и потере сознания пассажирами из-за нехватки кислорода.

Сигнал бедствия (Mayday) прозвучал уже при заходе на посадку в Актау, после установления связи с местным диспетчером, сообщил российский тг-канал Baza.

Напомним, 25 декабря 2024 года пассажирский самолёт Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку — Грозный, разбился вблизи Актау. Из 67 человек, находившихся на борту, 38 погибли.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал наказать «виновных» в крушении самолета Embraer ERJ-190 «представителей Российской Федерации».

«Ясно как божий день» — Алиев потребовал наказать «виновных» россиян в крушении азербайджанского самолета