Опубликовано: 24.01.2025 14:25 , Обновлено: 24.01.2025

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев прокомментировал утечку в интернет данных, полученных с «чёрных ящиков» самолёта AZAL, потерпевшего крушение 25 декабря близ Актау. По его словам, все члены следственной группы «имели равный доступ к информации». Он заявил, что изучил «слитые» в интернет переговоры, и «это были скорее переговоры с землёй, переговоры с диспетчерами».

«Я не увидел там разговоров членов экипажа», — сказал Бозумбаев, добавив, что в «чёрных ящиках» есть «все переговоры, которые вели капитан, пилот и члены экипажа».

«Исходя из этого, я понял, что это не утечка из нашей следственной группы», — подчеркнул он.

Бозумбаев также отметил, что так называемые стенограммы, опубликованные в России, «отличаются от содержимого „чёрных ящиков“».

«То, что кто-то что-то выложил в интернете, не означает, что это является правдой. В опубликованном материале есть большие различия. Поэтому ждите информации из официальных источников», — заявил он.

Как сообщил портал Report, вице-премьер также отметил, что «чёрные ящики» самолёта сейчас находятся у следственной группы. «Обломки самолёта находятся в ангаре в Актау, они были проверены соответствующими международными экспертами. Они дадут свои заключения», — сказал он.

«Расшифрованные материалы находятся у другой группы, которая занимается расследованием именно авиационного происшествия: что произошло, когда произошло, как вёл себя экипаж, профессионально или непрофессионально, какие команды давались с земли. Я думаю, что обнародование этих материалов впоследствии положит конец многим домыслам», — подчеркнул Канат Бозумбаев.

Напомним, что пассажирский самолёт, принадлежащий AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря близ города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту, 38 погибли, 29 выжили.

15 января российский телеграм-канал Baza опубликовал «расшифровку» переговоров экипажа самолёта. Однако представители канала не сообщили, как им удалось получить эту информацию.

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Ранее Telegraf.news писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с семьями погибших членов экипажа и выжившими бортпроводниками 6 января заявил, что «вина за гибель граждан Азербайджана в этой катастрофе лежит на представителях Российской Федерации».

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