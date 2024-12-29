В Казахстан на место катастрофы азербайджанского самолёта прилетел следователь ИКАО. Что известно на этот момент?

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Опубликовано: 29.12.2024 14:23 , Обновлено: 29.12.2024

В казахстанский Актау прибыл представитель Международной организации гражданской авиации (ИКАО), чтобы принять участие в расследовании причин авиакатастрофы азербайджанского самолёта. Сообщил местный новостной портал NUR.KZ со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана.

Тем временем, на место авиакатастрофы отправилась и правительственная комиссия Казахстана, которая будет контролировать ход расследования.

Руководитель секции расследования авиационных происшествий ИКАО Тормодур Тормодсон стал одним из 17 международных экспертов, что будут участвовать выяснении причин катастрофы.

В Актау прилетели представители CENIPA - органа по расследованию авиапроисшествий в гражданской авиации Бразилии. Турция также выразила готовность помочь в расследовании.

Власти Казахстана подчеркнули, что хотят открытости и прозрачности в ходе выяснения причин падения азербайджанского авиалайнера.

Тем временем, 29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев прямо сказал, что разбившийся в Казахстане азербайджанский самолет получил повреждения “вследствие обстрела с земли”. Это первое официальное заявление о том, что самолёт был сбит.

Ранее Telegraf.news писал, что президент России Владимир Путин 28 декабря поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. При разговоре, как передали в Кремле, Путин извинился перед своим коллегой за “трагический инцидент” с разбившимся под казахстанским Актау азербайджанским самолетом.

Путин извинился перед Алиевым за «трагический инцидент» с азербайджанским самолетом

[inf]Самолет Embraer 190 авиакомпании “Азербайджанские авиалинии”, следовавший в среду 25 декабря, из столицы Азербайджана Баку в Грозный на Северном Кавказе России, был вынужден сменить маршрут. Самолет разбился при попытке приземлиться недалеко от города Актау в Казахстане, после того, как пролетел сотни километров на восток через Каспийское море.

Самолет упал недалеко от побережья, примерно в 3 километрах от города. В Сети появились видеозаписи с мобильных телефонов, на которых видно, как самолет совершает крутой спуск, прежде чем удариться о землю и превратиться в огненный шар. [/inf]

В то же время, в пресс-службе президента Азербайджана сообщили, что 28 декабря Владимир Путин решил позвонить Ильхаму Алиеву. Там подтвердили, что глава Кремля принес извинения и дали новые подробности разговора, которых не раскрыли в сообщении пресс-службы президента РФ.

«Подтвердили факт» — Стало известно, что сказал Алиев Путину по поводу катастрофы азербайджанского самолёта