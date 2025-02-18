В Канаде при посадке перевернулся самолет, на борту которого было 80 человек

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Опубликовано: 18.02.2025 07:48 , Обновлено: 18.02.2025

Пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines 17 февраля совершил аварийную посадку в международном аэропорту Пирсон в канадском Торонто. При приземлении борт перевернулся на взлетно-посадочной полосе и лёг на крышу, но все 80 человек на борту выжили. По информации генерального директора аэропорта, лёгкие травмы получили 18 человек, по данным медиков, трое получили серьёзные травмы и были госпитализированы (включая одного ребёнка).

Что стало причиной аварии борта 4819 компании Delta Flight (Bombardier CRJ-900LR) на взлетно-посадочной полосе, пока не ясно. Начальник пожарной охраны аэропорта в Торонто Тодд Эйткен сообщил, что сама взлетно-посадочная полоса “была сухой, а бокового ветра не было”. На видео, уже попавших в Сеть, видна жёсткая посадка, отчего при приземлении из-под шасси даже вылетают искры.

Оперативные службы аэропорта вовремя среагировали на произошедшее и быстро эвакуировали всех пассажиров и экипаж самолёта прежде, чем на борту вспыхнул пожар. Сами пассажиры поделились в соцсетях в том числе кадрами с борта самолёта.

Канадские власти провели две краткие пресс-конференции, но пока не предоставили никаких подробностей о причинах катастрофы. Видео, размещенное в социальных сетях, показало только последствия: перевернувшийся CRJ-900LR, фюзеляж, казалось бы, невредим, и пожарные тушат то, что осталось от огня, пока пассажиры выбираются наружу на взлетно-посадочную полосу.









Всё это время борт поливали спасатели, стараясь предотвратить возгорание. На кадрах видно, что у лежащего вверх тормашками самолета одно крыло было сильно помято, а хвостовая часть была частично срезана.

По информации AP, в этот день в Пирсоне шёл снегопад и дул сильный ветер со скоростью 51 км/ч с порывами до 65 км/ч, согласно данным Метеорологической службы Канады. Рейсу авиакомпании Delta было разрешено приземлиться, однако диспетчерская вышка предупредила пилотов о возможном “ударе” воздушного потока при заходе на посадку.

Как отметило агентство AP, этот инцидент стал четвертой крупной авиационной катастрофой в Северной Америке, произошедших за последние три недели. Коммерческий лайнер и армейский вертолет столкнулись около Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне, округ Колумбия, 29 января, в результате чего погибли 67 человек. Медицинский транспортный самолет разбился в Филадельфии 31 января, в результате чего погибли шесть человек на борту и еще один человек на земле. А 6 февраля 10 человек погибли в авиакатастрофе на Аляске.

На видео попало, как на Аляске разбился американский военный истребитель F-35

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в конце января в небе над Вашингтоном столкнулся пассажирский самолет региональных авиалиний American Airlines и вертолет армии США Black Hawk. В результате катастрофы никто не выжил.

В небе над Вашингтоном военный вертолет столкнулся с самолётом с 60 пассажирами на борту