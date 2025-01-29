На видео попало, как на Аляске разбился американский военный истребитель F-35

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Опубликовано: 29.01.2025 09:24 , Обновлено: 29.01.2025

В американском штате Аляска разбился военный истребитель пятого поколения F-35. По словам командира 354-го авиаполка Пола Таунсенда, крушение самолёта произошло во время посадки на полосе. Пилот вовремя успел катапультироваться, после чего его доставили в больницу для медобследования.

Что послужило причиной, пока неизвестно. Пол Таунсенд отметил, что во время тренировочного полёта у пилота “произошла неисправность”, однако он успел сориентироваться и своевременно покинуть кабину. ВВС США сообщили, что проведут «тщательное расследование в надежде свести к минимуму вероятность повторения подобных инцидентов», передало международное информагентство Associated Press.

[info_b]По данным американской газеты Anchorage Daily News, примерная стоимость F-35 составляет 81 млн долларов. На базе Эйлсон на Аляске размещены 54 истребителя этой модели. Последние два доставили на площадку в 2022 году.[/info_b]

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