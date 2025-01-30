В небе над Вашингтоном военный вертолет столкнулся с самолётом с 60 пассажирами на борту

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Опубликовано: 30.01.2025 07:39 , Обновлено: 30.01.2025

В небе над Вашингтоном минувшей ночью столкнулся пассажирский самолет региональных авиалиний American Airlines и вертолет армии США Black Hawk. Согласно предварительным данным, на борту самолёта должны были находиться 60 пассажиров. Воздушные судна, судя по всему, рухнули в воды реки Потомак недалеко от национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. В настоящее время ведётся поисково-спасательная операция.

По сообщениям американских СМИ, пассажирский авиалайнер приближался к взлетно-посадочной полосе 33 в Национальном аэропорту имени Рейгана Вашингтона около 21:00 по местному времени, когда он столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk.

Как отметило агентство Reuters, веб-камера из Центра Кеннеди в Вашингтоне запечатлела взрыв в воздухе над Потомаком примерно в 20:47 по местному времени, после чего горящий самолет стремительно рухнул. Кадры ЧП уже попали в Сеть.

Газета The Washington Post сообщила, что из воды уже вытащили несколько тел. Сенатор Тед Круз из Техаса написал в социальных сетях о нескольких погибших, но точное число не уточнил. В свою очередь телеканал NBC сообщил, что четыре человека были извлечены живыми из реки Потомак.

Неназванный источник Reuters в компании American Airlines сообщил, что на борту самолёта должны были находиться 60 пассажиров, а также два пилота и два члена экипажа. На борту вертолета, по предварительной информации, находились три солдата.

На фото - вертолёт армии США Black Hawk

Полиция сообщила, что в поисково-спасательной операции на реке Потомак, которая граничит с аэропортом, участвовали несколько служб. Десятки полицейских, машин скорой помощи и спасательных отрядов, несколько паромных лодок выстроились вдоль реки и устремились к позициям вдоль взлетно-посадочной полосы аэропорта Рейгана. Прямые трансляции местных телеканалов показали несколько лодок в воде, мигающих синими и красными огнями.

[info_b]С февраля 2009 года в США не было зафиксировано ни одного смертельного случая при участии с пассажирскими самолетами, однако ряд инцидентов, которые могли привести к катастрофе, произошедших в последние годы, вызвали серьезные опасения по поводу безопасности полетов, сообщило Reuters.

Последняя крупная катастрофа с участием коммерческого авиалайнера в США произошла в 2009 году, когда самолет Colgan Air с 49 пассажирами на борту потерпел крушение в штате Нью-Йорк. Один человек также погиб на земле.[/info_b]

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), авиакомпания PSA выполняла рейс 5342 авиакомпании American Airlines, который вылетел из Уичито, штат Канзас.

Аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне временно приостановил все взлеты и посадки. Национальный совет по безопасности на транспорте заявил, что собирает дополнительную информацию об инциденте.