В итальянском Милане предложили запретить есть мороженое после полуночи. Почему?

Опубликовано: 24.04.2024 16:37 , Обновлено: 24.04.2024

Местная администрация итальянского города Милана выступила с инициативой ввести полный запрет на продажу мороженого после полуночи. Таким образом местные власти пытаются защитить спокойствие коренных жителей популярного туристического города.

Несмотря на то, что для большинства туристов традиция угощаться мороженым с наступлением темноты, после того, как спадёт дневная жара, является неотъемлемой частью итальянской культуры, в Милане она оказалась под угрозой из-за нового закона. Документ может вступить в силу уже в следующем месяце, если не получит отпор горожан.

В этом случае с мая по сентябрь в 12 районах города после полуночи будет действовать официальный запрет не только на мороженое, но и на любую еду на вынос, включая пиццу и прохладительные напитки. Впрочем, задержавшимся на городских улочках туристам по-прежнему можно будет перекусить внутри кафе, пиццерии или бара, многие из которых работают допоздна в высокий туристический сезон.

Предполагается, что запрет будет начинаться в 00:30 в будние дни и в 1:30 в выходные и праздничные дни и будет также распространяться на столики, которые заведения выставляют на открытом воздухе.

Инициаторами закона выступила сама городская администрация - в ответ на не прекращающиеся жалобы местных жителей на шумные компании, которые толпятся на улицах итальянского города и не дают им спать по ночам, сообщил телеканал Sky News.

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Заместитель мэра Милана Марко Гранелли заявил, что цель законопроекта состоит в том, чтобы “найти баланс между общением и развлечениями, а также миром и спокойствием мирных жителей”.

Впрочем, у жителей города есть время передумать - до начала мая они имеют право подать апелляцию и предложить внести какие-то изменения в закон.

Именно так, кстати, было в 2013 году, когда бывший мэр Джулиано Писапия попытался реализовать аналогичные меры, но встретил крайне категоричную реакцию самих же итальянцев и вынужден был отказаться от этой идеи.

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