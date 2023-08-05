Опробовали рецепт фруктового мороженого из двух ингредиентов. В 2,3 раза дешевле, чем в магазине!

🎥 Видео

Опубликовано: 05.08.2023 13:01 , Обновлено: 05.08.2023

Летом самым популярным лакомством и у детей, и у взрослых неизменно остаётся мороженое. Многие предпочитают готовить его самостоятельно, однако, рецепты классического пломбира или эскимо зачастую достаточно трудоёмкие и требуют использования специальных приспособлений - морожениц. Мы же опробовали рецепт очень простого фруктового мороженого всего из двух ингредиентов, а заодно подсчитали, выгодно ли готовить его самостоятельно или всё же дешевле купить в магазине?

Рецепт очень простой, а главное, состоит всего из двух ингредиентов - дыни и сгущённого молока. Для начала дыню необходимо вымыть, достать из неё семечки, порезать на дольки, очистить от кожуры и покрошить на мелкие кусочки, после чего - отправить на несколько часов в морозилку.

Затем замороженные кусочки дыни нужно пропустить через блендер, добавить сгущёнку и… собственно всё! Разложить по ёмкостям (лучше всего - сразу порционно) и отправить обратно в морозильную камеру.

Вот как это делает автор рецепта:

[link href=“https://www.tiktok.com/@gotovimsasmoy?refer=embed” title=“@gotovimsasmoy” target=“_blank” rel=“noopener”] @gotovimsasmoy [/link]Я просто взяла и заморозила дыню.Мороженое так стремительно исчезает из креманки, я просто не успеваю отгонять домашних, летят на мороженое, как пчелы на мед!?[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7259786403834350337?refer=embed” title=” оригинальный звук - Готовим с Асмой” target=“_blank” rel=“noopener”] оригинальный звук - Готовим с Асмой [/link]

Дешевле, чем в магазине?

Мы готовили домашнее мороженое по этому рецепту впервые и подсчитали, выгодно ли вообще тратить на это своё время и переводить продукты. Оказалось, что игра, действительно, стоит свеч.

Во-первых, вкус дынного мороженого оказался очень приятным - его оценили и дети, и взрослые. По совету автора, мы экспериментировали со вкусом и помимо базового мороженого приготовили часть с добавлением банана и абрикосов. В результате они отличались и по вкусу, и по цвету.

Самым сладким (и, естественно, больше всего понравившимся детям) оказалось мороженое с добавлением банана. На противоположной стороне по шкале сладости оказалось мороженое с добавлением абрикоса - в нём была приятная кислинка, которую оценят те, кто приторно-сладкое не жалует. Базовое дынное мороженое, скорее всего, придётся по вкусу всем, кто любит вкус дыни.

Во-вторых, расчёты показали, что стоимость получившегося мороженого почти в 2,3 раза меньше , чем мороженого из магазина. Цены на ингредиенты (ориентировались на цены сервиса “Е-доставка”) следующие:

дыня - 3,35 рубля за 1 кг;

сгущённое молоко – 3,48 рубля за банку 380 мл.

На приготовление чуть более 1 кг мороженого у нас ушло полбанки сгущёнки и 2 кг чистой мякоти дыни. Таким образом, килограмм домашнего лакомства обошлись нам в 8,44 рубля .

В той же “Е-доставке” килограмм классического пломбира стоит сегодня 18,99 рубля. Впрочем, по консистенции и вкусу домашнее мороженое ближе не к пломбиру, а к другому продукту с арбузно-дынным ароматом по цене 4,75 рубля за пачку весом 250 г (то есть кило лакомства обойдётся в 19 рублей ).

Таким образом, стоимость домашнего мороженого в любом случае ниже, чем в магазине, а поскольку в основе рецепта - полезный сезонный фрукт, оно может стать более здоровой альтернативой покупному лакомству, которая ещё и деньги родителям сэкономить.

Как на самом деле и из чего делают мороженое? Всем белорусам нужно смотреть на это в составе

Ранее Телеграф рассказывал, из чего на самом деле состоит мороженое и как его производят на заводах, а также что именно нужно искать белорусам на упаковках мороженого при его покупке. Кроме того, мы рассказывали о простом лайфхаке, который поможет сделать домашнее мороженое буквально за 5 минут.

Как сделать домашнее мороженое за 5 минут? Понадобится… соль