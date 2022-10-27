В Индонезии питон целиком проглотил женщину

Опубликовано: 27.10.2022 11:56 , Обновлено: 27.10.2022

В Индонезии семиметровый питон полностью проглотил 54-летнюю местную жительницу, когда та шла на работу, на каучуковую плантацию, где собирала деревья. Об этом сообщил The Washington Post.

Когда женщина по имени Джахра не вернулась домой, ее супруг забил тревогу и отправился на ее поиски. Он сразу понял, что случилось что-то плохое, поскольку увидел сандалии, куртку и головной убор пропавшей жены.

На следующий день поисковая группа обнаружила и огромную раздутую змею.

«Во время поисков команда обнаружила гигантского питона длиной 7 метров, который, как мы подозреваем, охотился на жертву», — говорится в заявлении местной полиции.

Специалист по сохранению змей Натан Русли, директор Фонда герпетофауны Индонезии, подозревает, что, скорее всего, это дело рук сетчатого питона. Этот вид — единственная рептилия, обитающая в провинции Джамби, которая достаточно велика, чтобы съесть взрослого человека.

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