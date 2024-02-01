В ГУР Украины показали видео «уничтожения российского ракетного катера»

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Опубликовано: 01.02.2024 15:10 , Обновлено: 01.02.2024

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) в четверг, 1 февраля заявила об уничтожении ракетного катера "Ивановец" Черноморского флота России. Ведомство опубликовало видео, на котором, по заявлению украинской стороны, показаны кадры подрыва катера с помощью надводного дрона. Российская сторона официально пока никак не комментировала данное заявление.

Согласно заявлению ГУР, их сотрудники из спецподразделения “Group 13” провели эту успешную военную операцию в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года, когда судно находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

Каким именно оружием был нанесен удар по судну, в ГУР не уточнили. На чёрно-белых кадрах видео, опубликованного спецслужбой, видно, как к кораблю приближаются катера, после чего происходит мощный взрыв.

“В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением - “Ивановец” дал крен на корму и затонул”, - заявили в ГУР.

По оценкам украинских спецслужб, стоимость 56-метрового корабля, на вооружении которого в числе прочего состоят четыре пусковых установки противокорабельных ракет “Москит”, составляет порядка 60-70 млн долларов.

О судьбе экипажа корабля (штатный экипаж составлял 41 человек), доподлинно ничего не известно. По предварительной информации ГУР, спасательная операция, которую развернули после атаки российские военные, оказалась безуспешной.

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Напомним, в прошлом году украинские военные провели не одну успешную операцию против российских кораблей с помощью беспилотных надводных дронов-камикадзе, а в декабре Служба безопасности Украины впервые показала и подробно рассказала, что умеет беспилотный надводный морской катер “Мамай”, предназначенный для уничтожения больших кораблей.

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