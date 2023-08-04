Украинский морской дрон подорвал большой десантный корабль РФ - СБУ

🎥 Видео

Опубликовано: 04.08.2023 10:27 , Обновлено: 04.08.2023

Украинские СМИ со ссылкой на Службу безопасности Украины сообщили 4 августа, что ночью спецслужбы Украины провели спецоперацию, в результате которой морской дрон успешно атаковал российский военный десантный корабль «Оленегорский горняк».

В качестве доказательства украинцы опубликовали видео атаки, сделанное с самого морского дрона. На нем видно, как надводный дрон с 450 кг тротила, атакует судно РФ, где находилось около 100 человек экипажа. В СБУ сообщили что спецоперацию проводили вместе с ВМС.

По их данным, “Оленегорский горняк” получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи.

Это подтверждают видео очевидцев:

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В Минобороны России ранее заявили, что уничтожили все морские дроны, но не указали способ, которым это сделали. А мэр Новороссийска Андрей Кравченко подтвердил в Telegram, что “атаку безэкипажных катеров ВСУ на российский флот в районе Новороссийска” отражали десантный корабль “Оленегорский горняк” и противодиверсионный катер “Суворовец”.

Воздушные и морские беспилотники атаковали Феодосию и Новороссийск

Российские источники (тг-канал Рыбарь) пишут, что в момент атаки в Новороссийске в воздухе на юго-западе Черного моря находились три разведывательных БЛА ВВС США и ОВВС НАТО (RQ-4D Phoenix, два MQ-9A Reaper) и один самолет Р-8А. Что в этом необычного, там не уточнили.