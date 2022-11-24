В ГУР рассказали, когда Россия снова ударит по украинским городам

Опубликовано: 24.11.2022 15:32 , Обновлено: 24.11.2022

В Минобороны России заявили, что не наносили 23 ноября ракетные удары по Киеву. Там утверждают, что обстреливают энергетическую инфраструктуру и оставили украинцев без света и тепла, чтобы помешать переброске войск Украины.

Там также утверждают, что погибшие и разрушения в столице Украины стали «следствием падения ракет иностранной и украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах».

В свою очередь, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов сообщил 24 ноября, что россиянам потребуется около недели на подготовку следующего удара ракетами по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

“Украина, в свою очередь, готовится к более эффективной работе противовоздушной обороны, Россия, без сомнения, будет продолжать удары. Враг вооружен, а поэтому ракетный террор может продолжаться”, — сказал он.

А советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире у Марка Фейгина, что причин промежутков в неделю между российскими ударами несколько.

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“На подготовку очередного обстрела у них уходит до 10 дней. По сумме причин. Во-первых это не так просто. Это техобслуживание до, техобслуживание после… Нужны какие-то штабные решения, планирование, доразведка целей и так далее… Но они всегда стараются эти удары нанести так, чтобы они были значимы и символичны. Сегодня первые пуски были, когда начал голосовать Европарламент… Совпадение? Не думаю”, - сказал Алексей Арестович.

Ранее Телеграф сообщил, что Папа Римский Франциск заявил в среду, 23 ноября, что украинцы сегодня стали “мученниками” из-за российской агрессии, и сравнил войну с “ужасным геноцидом” - Голодомором 1930-х годов, когда советский лидер Иосиф Сталин обрек украинский народ на голод.

Папа Римский сравнил с геноцидом войну России против Украины