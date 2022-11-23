Папа Римский сравнил с геноцидом войну России против Украины

Опубликовано: 23.11.2022 13:44 , Обновлено: 23.11.2022

Папа Римский Франциск заявил в среду, 23 ноября, что украинцы сегодня стали "мученниками" из-за российской агрессии, и сравнил войну с "ужасным геноцидом" - Голодомором 1930-х годов, когда советский лидер Иосиф Сталин обрек украинский народ на голод.

Об этом он сказал выступая перед тысячами людей на площади Святого Петра.

Ранее в интервью, опубликованном в пятницу итальянской газетой La Stampa, Папа Франциск заявил, что мир между Россией и Украиной “все еще возможен”, и Святой Престол готов сделать все возможное, чтобы положить конец вооруженному конфликту.

В интервью, опубликованном в пятницу, Папа Франциск настаивал на абсурдности войны, отмечая, что человечество не извлекло уроков из двух предыдущих мировых войн. “Осознание того, что за всеми этими трагедиями стоит жажда власти и торговля оружием, вызывает гнев и печаль, - сказал он. -Три мировые войны за одно столетие! И мы не будем учиться!”

Отвечая на вопрос о дипломатических усилиях Ватикана по достижению прекращения огня и мирных переговоров, Папа Франциск сказал, что Святой Престол постоянно следит за ситуацией и “готов сделать все возможное, чтобы выступить посредником и положить конец конфликту”, в то время как он продолжает предлагать гуманитарную помощь страдающим украинцам и поддержку “узникам войны”.

Папа Римский заявил, что он не оставляет надежды на прочный мир и примирение между Москвой и Киевом. Однако он подчеркнул, что “каждый должен взять на себя обязательство демилитаризовать свои сердца, начиная со своих собственных, а затем ослабить и разоружить насилие”.

“Мы все должны быть пацифистами, желающими мира, не просто перемирия, которое, возможно, служит только для перевооружения, но истинного мира, который является плодом диалога. Мир не достигается с помощью оружия, потому что оно не побеждает ненависть и жажду господства, которые проявятся вновь, возможно, другими способами”, - заявил Папа Франциск.