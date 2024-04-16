В Грузии вспыхнули протесты против "русского закона". Президент Зурабишвили поддержала участников акций

Опубликовано: 16.04.2024 09:40 , Обновлено: 16.04.2024

В Грузии 15 апреля вспыхнули акции протеста на фоне начала рассмотрения нашумевшего законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в местном парламенте. Это аналог российского закона об иностранных агентах. Известно о задержании минимум 14 человек на протестах, сообщил портал Newsgeorgia.

«Нет русскому закону! Нет «русской мечте!», - скандировали собравшиеся протестующие возле здания парламента. Позже к ним присоединились студенты.

Ситуация возле парламента обострилась вечером 15 апреля, когда полицейские не дали протестующим провести шествие вокруг здания. Участников акций начали предупреждать о возможности применения спецсредств, между правоохранительными органами и протестующими происходили стычки.

Информацию о задержанных предоставила пресс-служба МВД Грузии. Там же заявили, что в результате “насильственных действий протестующих” пострадал один полицейский, ему оказали медпомощь.

Как рассказали в грузинском МВД, всех 14 задержанных обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении требованиям полиции. По информации правоохранительных органов, протестующие оскорбляли полицейских, сопротивлялись им и не выполняли приказы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на стороне протестующих.

“Массовая мирная демонстрация гражданского общества в Тбилиси против «русского закона». «Спецназы» с водометами и газовыми пушками готовы перейти к действиям против мирного населения, защищающего свое европейское будущее. Аресты продолжаются. Грузия не сдастся ресоветизации!!”, - написала она в своем аккаунте Х.

Также протестующих поддержал омбудсмен Грузии Леван Иоселиани, он призывал полицию не мешать “участникам собрания реализовать гарантированное конституцией право”. По его словам, применение силы возможно только если акция примет насильственный характер.

Протестующие начали расходиться, когда в парламенте завершилось голосование по законопроекту. Также известно, что они запланировали снова собраться 16 апреля в 11 часов по местному времени.

Тем временем перед голосованием правящая партия распорядилась выдворить из зала заседаний «за ненадлежащее поведение» всех представителей оппозиционных сил.

Что за законопроект

Его представила еще в начале апреля правящая партия «Грузинская мечта», 15 апреля стал рассматривать юридический комитет парламента. Документ предусматривает создание специального реестра, в который предложили включать неправительственные организации и СМИ, более чем на 20% финансируемые из-за рубежа. За непредоставление информации об «иностранном влиянии» организации предложили штрафовать.

Однако противники законопроекта, который в Грузии уже поспешили окрестить «русским законом», расценили его как очередную попытку подавить оппозицию. В результате с самого утра в день рассмотрения документа у здания парламента собрались сотни недовольных с транспарантами, флагами Грузии и Евросоюза.

В Евросоюзе также осудили попытку властей Грузии ввести в стране закон об “иноганетах”.

В самом здании парламента глава оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили набросился на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе в тот момент, когда политик рассказывал о законопроекте.

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Напомним, в прошлом году правящая партия Грузии уже пыталась ввести закон об иностранных агентах. Однако после принятия документа парламентом 7 марта 2023 года в Тбилиси вспыхнули массовые протесты, которые полиция пыталась разогнать при помощи слезоточивого газа и водометов. В результате спустя какое-то время грузинские власти вынуждены были отозвать скандальный законопроект и вот спустя год вернулись к нему в несколько в едва измененном виде.

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