Массовые протесты в Грузии: люди окружили парламент, напали на автобус с силовиками

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Опубликовано: 09.03.2023 08:38 , Обновлено: 09.03.2023

В Грузии 8 марта прошел второй день массовых протестов против принятия закона об «иноагентах». Вечером в среду ситуация накалилась: граждане пытались осадить парламент страны и выбить стекла в здании, перевернули и подожгли автомобиль. В свою очередь полиция для разгона применила водометы, слезоточивый газ и перцовые баллончики. Произошли массовые задержания. Собрали последние новости на утро 9 марта.

Обстановка оставалась напряженной почти всю ночь.

Лидер грузинской оппозиционной партии Георгий Вашадзе потребовал у властей отозвать законопроект об «иноагентах» и освободить всех задержанных на акции протеста накануне (7 марта).

Он дал правящей партии час на выполнение требований. После Вашадзе призвал участников митинга «мирно» окружить здание парламента, а правоохранителей – не противостоять протестующим.

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Участники акции протеста пытались демонтировать металлические заграждения, установленные возле парламента, а также выбить стекла здания.

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Кроме того, протестующие бросали подручные предметы в автобусы и автомобили с силовиками, утверждают СМИ. В районе парламента была перевернута одна полицейская машина.

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Под утро 9 марта, по данным СМИ, протестующие перевернули и подожгли автомобиль на проспекте Руставели. Позже правоохранители потушили огонь струей воды, но машина снова загорелась и почти полностью сгорела.

Также митингующие устанавливали на территории баррикады из мусорных баков и других предметов.

Полицейский спецназ неоднократно применял против участников водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Грузинские власти заявили, что акция протеста приняла насильственный характер.

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Что происходит в Тбилиси утром 9 марта?

Утром 9 марта спецназ все еще стоял на проспекте Руставели. В частности, районе отелей Biltmore и Radisson, пишет Interpressnews.

Территорию, непосредственно прилегающая к парламенту, где проходила акция протеста, освободили от участников акции. Кроме того, на месте оставались патрульные наряды полиции.

По информации издания, группа молодых людей все еще пыталась вернуться в район парламента, но правоохранители не пустили.

С чего началось?

7 марта, после принятия парламентом Грузии в первом чтении закона об «иноагентах», в центре Тбилиси начались протесты, во время которых полиция применила слезоточивый газ и водометы. Тогда задержали около 70 человек.

Принятие законопроекта поддержала правящая партия Грузии, заявляя, что он направлен исключительно на достижение прозрачности финансирования НПО и СМИ. Несколько сотен неправительственных организаций и СМИ Грузии подписали заявление против принятия закона.

В Госдепе США заявили, что закон «вдохновлен Кремлем», а его принятие навредит евроатлантическим амбициям Тбилиси.

Евросоюз предупредил Грузию о «серьезных последствиях» в случае окончательного принятия закона, а в США пригрозили санкциями. Принятый законопроект Грузия отправила для анализа в Венецианскую комиссию Совета Европы.