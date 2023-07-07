В Грузии пояснили, почему белорусам могут отказать во въезде в страну
Служба госбезопасности Грузии 6 июля назвала причины, по которым иностранцам могут отказать во въезде в страну. В ведомстве отметили, что уже не впустили сотни иностранных граждан (за какой период – не уточнили).
Среди причин, по которым иностранцы могут не попасть в Грузию, это:
- нарушение закона Грузии об оккупации (посещение Абхазии и Цхинвальского региона);
- поступившее предупреждение от стран-партнеров;
- оперативная информация о планировании провокационных действий;
- информация об открытом высказывании установок, наносящих ущерб интересам Грузии.
Что подразумевается под «провокационными действиями» и «опасными установками», не поясняется.
В ведомстве добавили, что в 2022 году в Грузии были выявлены иностранцы, пытавшиеся получить «определенную категорию информации» и делавшие фотографии и видео разных объектов, в том числе стратегических и режимных. Их деятельность на территории страны была ограничена, отметил портал newsgeorgia.ge.
Ранее Телеграф писал, что в Литве возобновили внутренний погранконтроль, ито нужно помнить белорусам:
В Литве возобновили внутренний погранконтроль. Что нужно помнить белорусам?
Россия отменила визы для Грузии и пообещала запустить туда «отечественные» самолёты. В Тбилиси ответили