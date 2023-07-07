В Грузии пояснили, почему белорусам могут отказать во въезде в страну

💼 Официально

Опубликовано: 07.07.2023 12:00 , Обновлено: 07.07.2023

Служба госбезопасности Грузии 6 июля назвала причины, по которым иностранцам могут отказать во въезде в страну. В ведомстве отметили, что уже не впустили сотни иностранных граждан (за какой период – не уточнили).

Среди причин, по которым иностранцы могут не попасть в Грузию, это:

нарушение закона Грузии об оккупации (посещение Абхазии и Цхинвальского региона);

поступившее предупреждение от стран-партнеров;

оперативная информация о планировании провокационных действий;

информация об открытом высказывании установок, наносящих ущерб интересам Грузии.

Что подразумевается под «провокационными действиями» и «опасными установками», не поясняется.

В ведомстве добавили, что в 2022 году в Грузии были выявлены иностранцы, пытавшиеся получить «определенную категорию информации» и делавшие фотографии и видео разных объектов, в том числе стратегических и режимных. Их деятельность на территории страны была ограничена, отметил портал newsgeorgia.ge.

Ранее Телеграф писал, что в Литве возобновили внутренний погранконтроль, ито нужно помнить белорусам:

В Литве возобновили внутренний погранконтроль. Что нужно помнить белорусам?

Россия отменила визы для Грузии и пообещала запустить туда «отечественные» самолёты. В Тбилиси ответили