Россия отменила визы для Грузии и пообещала запустить туда "отечественные" самолёты. В Тбилиси ответили

Опубликовано: 10.05.2023 14:39 , Обновлено: 10.05.2023

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Тем временем Минтранс РФ пообещал запустить в эту страну рейсы 7 раз в неделю.

«В настоящее время перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства», — сообщили в российском ведомстве.

Российский МИД в то же время отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию.

Президент Грузии восприняла решение без энтузиазма. Саломе Зурабишвили заявила, что не считает приемлемым отмену визового режима и возобновление прямых авиарейсов между РФ и Грузией. Она считает, что в то время, как Россия продолжает войну против Украины и по-прежнему оккупирует часть территории Грузии, такие односторонние решения не улучшат отношения стран.

“Очередная российская провокация!”, - написала она в Твиттере.

В то же время, реальная власть в Грузии принадлежит правительству и премьеру, которые находятся на пророссийских позициях. Они пока не отреагировали на решение Кремля.