В Грузии на многотысячных протестах против «русского закона» произошли столкновения с полицией

🎥 Видео

Опубликовано: 29.04.2024 10:18 , Обновлено: 29.04.2024

В воскресенье, 28 апреля, в Тбилиси у здания парламента грузинская оппозиция устроила многотысячную демонстрацию против так называемого "русского закона", аналога российского "закона об иноагентах". Власти города направили к зданию парламента спецназ и в результате всё обернулось столкновениями демонстрантов с полицией, применением перцового спрея и слезоточивого газа, а также задержаниями особо активных участников протестов.

По данным агентства AFP, на акцию протеста в воскресенье вышли не менее 20 тыс. человек. Её организовали оппозиционные партии и неправительственные организации после того, как стало известно об акции в поддержку “русского закона”, которую правящая партия “Грузинская мечта” планирует провести в понедельник, 29 апреля.

Организаторы оппозиционного митинга заявили, что “непоколебимой волей” граждан Грузии являются “демократические институты, экономическая свобода и создание социально-правового государства”, поэтому они “категорически против изменения европейского курса Грузии и потери стратегических партнеров”, а именно к этому, по их мнению, приведет принятие “российского закона”, передал портал “Грузия Online”.

На призыв оппозиции выйти на акцию под девизом “Нет – российскому закону! Да – Европе!” откликнулись тысячи жителей Тбилиси, которые выступают против создания специального реестра, в который предложили включать неправительственные организации и СМИ, более чем на 20% финансируемые из-за рубежа. В результате к вечеру воскресенья площадь у здания парламента заполнили протестующие с флагами Грузии и Евросоюза. Автомобильное движение на центральном проспекте пришлось полностью перекрыть.

Спецназ, слезоточивый газ и задержания

Ситуация на демонстрации, которая изначально носила исключительно мирный характер, накалилась ближе к ночи, когда митингующие попытались взобраться на сцену, приготовленную для акции правящей партии. В МВД Грузии заявили, что “акция приняла насильственный характер” и стянула к центру города спецназ и водометы, а представители городской администрации потребовали от собравшихся покинуть площадь перед парламентом, сославшись на то, что эта территория уже “зарезервирована” участникам проправительственного митинга, намеченного на понедельник.

В результате, по данным местного портала Newsgeorgia, оппозиционный митинг завершился столкновениями с полицией - словесные перепалки переросли в стычки, правоохранители применили против демонстрантов перцовый спрей, слезоточивый газ и задержали некоторых наиболее активных протестующих (точное количество задержанных МВД Грузии по не озвучило).

Среди задержанных, по данным портала, оказался и бывший государственный министр Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алекси Петриашвили. По имеющейся информации, его обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении полиции, что является административным правонарушением в Грузии.

Почему грузины выступили против “русского закона”?

Комментируя нынешние акции протеста в Тбилиси, член парламентской фракции “Еврооптимисты” Хатия Деканоидзе пояснила, что инициаторы “русского закона” пытаются “уничтожить гражданское общество перед выборами” и по сути проводят “русификация” правления Грузии. Главу партии “Грузинская мечта” она сравнила с российским президентом Владимиром Путиным и заявила, что грузинский политик “хочет монополизировать власть, чтобы просто уничтожить всех, кто его критикует”.

“После того, как в России приняли закон об иноагентах, там поменялось все – изгнали и арестовывали оппозицию, убили Навального, уничтожили неправительственные организации. В общем, люди, которые критиковали власть – Кремль и Путина – оказались либо за решеткой, либо за границей. Так что, думаю, Иванишвили сейчас хочет сделать то же самое в Грузии, потому что он не уверен, что не будет победителем на парламентских выборах 2024 года”, - заявила Деканоидзе.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в прошлом году правящая партия Грузии уже пыталась ввести закон об иностранных агентах. Однако после принятия документа парламентом 7 марта 2023 года в Тбилиси вспыхнули массовые протесты, которые полиция пыталась разогнать при помощи слезоточивого газа и водометов. В результате спустя какое-то время грузинские власти вынуждены были отозвать скандальный законопроект и вот спустя год вернулись к нему в несколько в едва измененном виде.

В Грузии вспыхнули протесты против «русского закона». Президент Зурабишвили поддержала участников акций

Новая редакция документа предусматривает создание специального реестра, в который предложили включать неправительственные организации и СМИ, более чем на 20% финансируемые из-за рубежа. За непредоставление информации об «иностранном влиянии» организации предложили штрафовать.

В Грузии депутаты подрались прямо в зале заседаний парламента