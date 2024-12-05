В Грузии часть руководителей спецназа подали в отставку. Что известно?

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Опубликовано: 05.12.2024 12:03 , Обновлено: 05.12.2024

Грузинские СМИ написали, что на фоне протестов в стране некоторые силовики, в том числе часть руководителей спецназа, подали в отставку. Так, заявление с просьбой уволить его опубликовал в Facebook глава управления оперативного планирования департамента особых поручений МВД Грузии Ираклий Шаишмелашвили.

В своем заявлении причиной увольнения он [link href=“https://www.facebook.com/irakli.shaishmelashvili.3/posts/pfbid0RVy4cyqRAKLPCvafg8BXjVqCfDnnRxwt8sDRRcgrjRPidk3UvPBTcDvhsdgtqhM4l” target=“_blank” rel=“noopener”] назвал [/link] “семейные обстоятельства”, при этом пост сопроводил эмодзи флагов Грузии и Евросоюза. Как [link href=“https://www.newsgeorgia.ge/otstavki-v-mvd-gruzii-smi-govorjat-o-krahe-sistemy-na-fone-protestov/” target=“_blank” rel=“noopener”] написал [/link] портал NewsGeorgia, департамент, которым руководил Шаимшелашвили, занимается планированием разгонов протестов.

Фото: Irakli Shaishmelashvili / Facebook

Также свой пост покинул начальник батумского управления морской безопасности береговой охраны Гоча Беридзе. Он [link href=“https://www.facebook.com/beridze.gocha/posts/pfbid0s5hLqfJbq27GVmV2WFzHzrVRPvTXx8BRjCNMJUWmDHKZJcT5t7DKSWi4AE2QNcuHl?rdid=4DckIx66plYAXMOq#” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждает [/link] в Facebook, что вместе с Шаишмелашвили уволились четверо его заместителей, 16 инструкторов спецназа, начальник и 12 сотрудников службы психологической подготовки, а также вся команда операторов водометов – 16 человек.

По предположению телеканала TV Pirveli, из-за вероятного увольнения силовиков в последние дни при разгоне акций происходили ошибки. Например, камеры фиксировали случаи, когда водометы направляли в сторону спецназа. К слову, в ночь на четверг, 5 декабря, протестная акция обошлась без столкновений с полицией и разгона демонстрантов.

“Это стало первым таким случаем за неделю проевропейских митингов”, - отметил портал NewsGeorgia. Впрочем, задержания людей были.

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Экс-депутат грузинского парламента Гия Хурошвили написал в Facebook, что один правоохранитель покинул Грузию, но имени не назвал. “Одному полицейскому удалось покинуть Грузию и укрыться в безопасной стране! По его информации, избивают всех сотрудников полиции, которые не подчиняются режиму!” - [link href=“https://www.ambebi.ge/article/319235-shss-shi-mimdinare-bolo-cnobebi-gadadgnen-darbevi/” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] сообщение Хурошвили портал Ambebi.

Издание также написало, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала в Facebook на увольнение Шаишмелашвили: «В Европу достойно! Достойный грузин!»

МВД Грузии в свою очередь отставки никак не комментировало. На своем [link href=“https://police.ge/en/home” target=“_blank” rel=“noopener”] сайте [/link] ведомство сообщает о задержаниях и отчитывается о работе на протестах.

Ранее Telegraf.news писал, что в Тбилиси после обысков нескольких оппозиционных партий полиция задержала лидера одной из них Ника Гварамия. По данным издания “Грузия Online”, мужчину затащили в полицейскую машину в “отключенном состоянии” и увезли.

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