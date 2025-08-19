В Госдуме РФ предложили проверять на иноагентство критиков мессенджера Max

Опубликовано: 19.08.2025 13:05 , Обновлено: 19.08.2025

Глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Сергей Боярский предположил, что критика мессенджера Max может стать поводом для проверки россиян на предмет «иностранного влияния».

По его словам, которые привело издание «Абзац», критические высказывания о Max порой звучат от блогеров с большой аудиторией, которые даже не скачивали мессенджер. Ранее другой депутат Госдумы, Андрей Свинцов, заявлял, что репутацию Max пытаются подорвать западные компании, теряющие долю на российском рынке, которые «активно публикуют» негативные посты в соцсетях.

«Безусловно, проверять нужно. Не исключаю возможности, что те же самые силы, которые пытаются обманывать наших людей, не заинтересованы в оттоке наших граждан с двух иностранных платформ», — отметил Боярский.

Напомним, буквально накануне некоторые Telegram-каналы сообщили, что Max может самопроизвольно активировать видеокамеру каждые 5–10 минут, даже когда приложение не используется. В пресс-службе мессенджера эту информацию опровергли.

Также специалисты по кибербезопасности и блогеры высказывали опасения относительно широкого списка разрешений. Кроме того, в коде программы нашли компоненты из «недружественных стран», в частности, украинскую библиотеку uCrop.

Слежка даже после удаления? Эксперты нашли в российском мессенджере MAX украинские и польские библиотеки

В Google Play у Max более 5 млн скачиваний и рейтинг 4,5. В Беларуси приложение возглавило рейтинг бесплатных приложений, опережая Telegram (4-е место) и WhatsApp (9-е место).

В App Store мессенджер занимает первое место в категории «Социальные сети» с аналогичным рейтингом.

В российском магазине RuStore у него также более 5 млн скачиваний и рейтинг 4,4.

К слову, на прошлой неделе в России ограничили звонки через Telegram и WhatsApp.

Роскомнадзор объявил об ограничении звонков через Telegram и WhatsApp в России