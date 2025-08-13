Роскомнадзор объявил об ограничении звонков через Telegram и WhatsApp в России

💼 Официально

Опубликовано: 13.08.2025 16:17 , Обновлено: 13.08.2025

Российская федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 августа официально сообщила о "частичных" ограничениях звонков через два популярных мессенджера - Telegram и WhatsApp.

В ведомстве причиной такого решения назвали “противодействие преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов”.

“Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — добавили в Роскомнадзоре.

Пресс-служба также заявила РБК.Новости, что “по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан”.

[inf]Отметим, что в России владельца WhatsApp, компанию Meta, признали экстремистской.[/inf]

К слову, обсуждать возможное введение ограничений для мессенджера WhatsApp российские власти начали обсуждать еще в июне. Дискуссия активизировалась после того, как президент РФ Владимир Путин 17 июля поручил правительству до 1 сентября представить предложения о дополнительных ограничениях на использование программного обеспечения из «недружественных стран».

Например, первый заместитель главы комитета Госдумы России по информполитике Антон Горелкин в своём Telegram-канале заявил, что WhatsApp «пора готовиться к уходу с российского рынка».

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