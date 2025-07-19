Слежка даже после удаления? Эксперты нашли в российском мессенджере MAX украинские и польские библиотеки

Опубликовано: 19.07.2025 16:07 , Обновлено: 19.07.2025

Российский мессенджер MAX, представленный компанией VK весной 2025 года и позиционируемый как национальная цифровая платформа, столкнулся с критикой со стороны ряда экспертов и публицистов. Заявления коснулись как безопасности приложения, так и его технологической основы.

Некоторые Telegram-каналы, в том числе специализирующиеся на информационной безопасности, и публицисты обвинили приложение в сборе избыточных пользовательских данных. Например, они утверждают, что мессенджер получает доступ к информации о звонках, контактах, установленных приложениях и активности в интернете, и может отслеживать действия пользователя «даже после того, как программу удаляют с устройства».

Также они заявили, что в коде приложения были обнаружены фрагменты и библиотеки, разработанные в Украине, США и Польше. Ряд разработчиков и критиков высказали мнение, что MAX является лишь переработанной версией предыдущего мессенджера от Mail.ru Group — «ТамТам».

Что отвечают в VK?

Компания VK отвергла обвинения в слежке и утечках и утверждает, что вся инфраструктура и серверы мессенджера находятся на территории России. Использование сторонних зарубежных библиотек в компании назвали стандартной практикой для IT-индустрии. Более того, в ответ на критику VK запустила программу по поиску уязвимостей с вознаграждением до 5 миллионов российских рублей.

Будущее мессенджера

На фоне обсуждения возможной блокировки WhatsApp в России (и после блокировки Viber) мессенджер MAX рассматривается как одна из его потенциальных замен. Некоторые российские каналы со ссылкой на источники сообщили, что в будущем в приложение могут интегрировать электронное голосование.

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Недавно в MAX начали тестировать функцию каналов, аналогичную Telegram, но пока она доступна только ограниченному кругу СМИ и блогеров. Как сообщили в техподдержке мессенджера изданию mlyn.by, для пользователей из в Беларуси возможность создавать каналы появится не раньше осени.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в конце мая Владимир Путин приказал «душить» иностранные сервисы и компании. Дискуссия активизировалась после того, как он же 17 июля поручил правительству РФ до 1 сентября представить предложения о дополнительных ограничениях на использование программного обеспечения из «недружественных стран».

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