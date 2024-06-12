"Заранее не говорим, чтобы у вас настроение не упало" — Пашинян пообещал, что Армения выйдет из ОДКБ

Опубликовано: 12.06.2024 17:28 , Обновлено: 12.06.2024

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, ОДКБ — это «союз-пузырь», члены которого участвовали в подготовке войны в Карабахе. Армения выйдет из альянса, когда посчитает нужным, пообещал политик.

«Выйдем. Мы решим, когда выходить. А по вашему мнению, каким должен быть следующим шаг? Не вернёмся же обратно! Другого пути нет», — отметил Никол Пашинян. Также политик обвинил бывшие власти страны в том, что они вступили в «союз-пузырь», члены которого «с Азербайджаном планировали войну против нас».

Отвечая на вопрос о том, куда, в таком случае, идут власти, он сказал: «Я скажу, куда мы идём, более того – почти дошли. Мы идём к реальной Армении, Республике Армения – суверенному, безопасному, мирному государству с делимитированными границами. Не беспокойтесь, обратно мы не пойдём. Просто загодя не говорим, чтобы у вас настроение не упало», — сказал он, отвечая оппозиционным депутатам.

К слову, Пашинян не впервые выступает с такими заявлениями. Он не раз критиковал организацию за неоказание помощи в ходе конфликта Армении и Азербайджана, сообщило информагентство “Новости-Армения”.

[info_b]ОДКБ — Организация Договора о коллективной безопасности — это региональная межгосударственная организация, которая состоит из шести стран бывшего СССР: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Основная её цель — защита стран-участниц от внешнего вооружённого нападения.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Армения отказалась участвовать в финансировании ОДКБ в этом году. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян.

Армения отказалась финансировать ОДКБ