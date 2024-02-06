В Госдуме предложили разрешить россиянкам выходить замуж за умерших

Опубликовано: 06.02.2024 16:34 , Обновлено: 06.02.2024

Депутаты российской Государственной думы разработали законопроект, который позволит женщинам узаконить свои отношения с военными, погибшими в Украине. Речь идёт о гражданских браках, которые не успели оформить в загсе до войны. Но придется идти в суд.

Документ опубликовали на сайте Госдумы. Там, в частности, написано:

«Если одно из лиц, фактически состоявших в брачных отношениях, погибло, признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в связи с участием в специальной военной операции либо в связи с проживанием или временным пребыванием на территориях осуществления СВО, другая сторона этих отношений имеет право установить факт состояния в брачных отношениях в суде в порядке особого производства».

При этом авторы документа решили, что факт нахождения в брачных отношениях может быть установлен судом, «если мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка и вели общее хозяйство».

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В пояснительной записке к закону указано, что он разработан «для защиты интересов членов «фактической» семьи военнослужащих, погибших в СВО». То есть, «фактическая» супруга получит право быть наследником, права на социальные и иные льготы. К сведению, сейчас семьям погибших в Украине военнослужащих, сотрудников ФСБ, Росгвардии и МЧС, волонтеров и госслужащих выплачивают по 5 млн. руб., семьям раненых — 3 млн руб.

А в Украине объявили, что можно будет жениться по видео

В скором времени украинцы смогут регистрировать брак в видео-формате. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, услуга «Онлай-брак» будет абсолютно уникальной и позволит зарегистрировать брак без личного присутствия жениха. Проводиться будет с помощь специального приложения «Дія».

«Это будет достаточно технологично. Я не стану делать спойлеры, но там будет много интересных элементов этого процесса. И это будет уникально для всего мира», – рассказал Федоров.

Ранее Телеграф писал, как в ТГ-канале «Военного движения украинцев и крымских татар» АТЕШ появилось сообщение о том, что российский сторожевой корабль «Тарантул» затонул в Севастополе. Указали координаты затопления, но подробностей и доказательств не предоставили.

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