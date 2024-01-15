В ВСУ сообщили о гибели одного из своих самых опытных пилотов

Опубликовано: 15.01.2024 15:40 , Обновлено: 15.01.2024

В воздушном командовании "Запад" Вооружённых сил Украины сообщили о гибели одного из самых опытных украинских военных лётчиков - Станислава Павловича. Причину смерти пилота не озвучили, известно лишь, что он умер 10 января 2024 года, в день, когда российские войска активно наносили удары по ключевым военно-промышленным объектам с применением "Кинжалов".

Генерал-лейтенант Павлович сам в 2008-2013 годах возглавлял воздушное командование «Запад» ВС. Там отметили, что он был едва ли не единственным генералом, “который в свои 65 лет летал и обучал не одно поколение летчиков”.

“Станислав Павлович при жизни занимал большое количество позиций в ВВС Украины, прошел путь от пилота до командира Бомбардировочного авиационного полка, заместителя начальника аппарата управления боевой подготовкой Главного командования бывших Вооруженных сил Украины и командующего воздушным командованием “Запад”, - сообщила пресс-служба командования на своей странице в Facebook.

По данным ВСУ, за время службы Павлович летал на таких самолетах, как Л-29, МиГ-15, МиГ-21, Су-7У, Су-17, Су-24 и их модификациях.

Поскольку официальной версии гибели пилота в ВСУ не озвучили, в украинских и российских СМИ появились сразу несколько версий. Так, агентство ura.ru сообщило, что Павлович мог оказаться в числе жертв очередного ракетного удара по одному из украинских военных аэродромов. По другой версии, его Су-24 мог потерпеть крушение во время тренировки более молодого коллеги.

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