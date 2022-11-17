В Госдуме потребовали от Украины выплатить репарации
Депутат Госдумы от анексированного Россией Крыма Михаил Шеремет заявил, что Москва должна потребовать от Украины выплатить репарации.
“Если нынешний киевский режим думает, что они могут безнаказанно обстреливать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, то глубоко ошибаются. Им это так просто не сойдет с рук. Настанет время, когда им придется заплатить репарации за разрушение наших регионов и сполна ответить перед законом”, - заявил российский функционер.
Ранее, он кстати, заявил, что те кто просит репарации - это “свора попрошаек”. «Всё это очередной бред сумасшедших. Киевский режим дырку от бублика получит, а не репарации, поэтому пусть эта свора попрошаек и не мечтает разбогатеть за счет России”, - сказал он в сентябре.
Ранее Телеграф сообщил, что экс-президент России, заместитель секретаря Совета безопасности Дмитрий Медведев связал массированный ракетный удар его страны по гражданским объектам в Украине с принятой Генассамблеей ООН резолюцией о репарациях.
Медведев назвал ракетный удар по Украине ответом на резолюцию ООН о репарациях
Напомним, что Генассамблея ООН 14 ноября на специальной сессии приняла резолюцию о выплатах Москвой Киеву репараций за развязанную против Украины войну. За резолюцию проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались.
Генассамблея ООН одобрила резолюцию о репарациях России Украине