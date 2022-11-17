В Госдуме потребовали от Украины выплатить репарации

Опубликовано: 17.11.2022 10:26 , Обновлено: 17.11.2022

Депутат Госдумы от анексированного Россией Крыма Михаил Шеремет заявил, что Москва должна потребовать от Украины выплатить репарации.

“Если нынешний киевский режим думает, что они могут безнаказанно обстреливать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, то глубоко ошибаются. Им это так просто не сойдет с рук. Настанет время, когда им придется заплатить репарации за разрушение наших регионов и сполна ответить перед законом”, - заявил российский функционер.

Ранее, он кстати, заявил, что те кто просит репарации - это “свора попрошаек”. «Всё это очередной бред сумасшедших. Киевский режим дырку от бублика получит, а не репарации, поэтому пусть эта свора попрошаек и не мечтает разбогатеть за счет России”, - сказал он в сентябре.

Ранее Телеграф сообщил, что экс-президент России, заместитель секретаря Совета безопасности Дмитрий Медведев связал массированный ракетный удар его страны по гражданским объектам в Украине с принятой Генассамблеей ООН резолюцией о репарациях.

Медведев назвал ракетный удар по Украине ответом на резолюцию ООН о репарациях

Напомним, что Генассамблея ООН 14 ноября на специальной сессии приняла резолюцию о выплатах Москвой Киеву репараций за развязанную против Украины войну. За резолюцию проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались.

Генассамблея ООН одобрила резолюцию о репарациях России Украине