Генассамблея ООН одобрила резолюцию о репарациях России Украине

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Опубликовано: 14.11.2022 21:43 , Обновлено: 14.11.2022

Генассамблея ООН 14 ноября на специальной сессии приняла резолюцию о выплатах Москвой Киеву репараций за развязанную против Украины войну. За резолюцию проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались.

Вот как проголосовали страны-участницы ООН:

[info_b]Против выступили: Беларусь, Куба, Китай, КНДР, Эритрея, Центральная Африканская Республика, Эфиопия, Иран, Мали, РФ, Никарагуа, Сирия и Зимбабве.[/info_b]

Примечательно, что Турция проголосовала “за”, а Казахстан, Кыргызстан, Армения, Сербия, Узбекистан - воздержались.

В документе говорится о необходимости создания международного р тра ущерба, который Россия нанесла Украине. Также резолюция призывает создать механизм возмещения убытков Киеву от вторжения России.

Ранее Китай пообещал, что проголосует против резолюции Генассамблеи ООН о “репарациях” Киеву от России. В самой России заявили, что Генеральная ассамблея ООН не имеет права принимать такие решения и что это только в компетенции Совбеза ООН, где у Москвы есть правл “вето”.

В свою очередь, постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков обвинил авторов резолюции в непрозрачности. Он считает, что документ был подготовлен без проведения каких-либо консультаций и “в очередной раз убеждает нас в том, что западные государства полностью отказались от принципов многосторонности”.

Какой размер ущерба?

В Министерстве финансов Украины только потери ВВП от вторжения России оценили в 35%. А материальный ущерб правительство Украины пока оценивает в 326 миллиардов долларов. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль на Совете ассоциации ЕС и Украины в Брюсселе в сентябре назвал эту цифру, как верифицированную на тот момент совместно с экспертами Всемирного банка. Но война продолжается, и подсчёты тоже.