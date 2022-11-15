Медведев назвал ракетный удар по Украине ответом на резолюцию ООН о репарациях

🎤 Мнение

Опубликовано: 15.11.2022 20:37 , Обновлено: 15.11.2022

Экс-президент России, заместитель секретаря Совета безопасности Дмитрий Медведев связал массированный ракетный удар его страны по гражданским объектам в Украине с принятой Генассамблеей ООН резолюцией о репарациях.

“В целом это печально: ООН приняла такие беззаконные решения, что просто тушите свет. И свет тушат. На следующий день”, - написал в своем тг-канале российский чиновник.

По его мнению, Россия также будет изымать “деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств”.

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“Их (иностранных кредитов, замороженных на счетах средств и пр. ценностей) у нас в стране, по счастливому стечению обстоятельств, как раз более чем на 300 млрд долларов. Достаточно, чтобы компенсировать украденное у России”, - заявил Дмитрий Медведев.

Ранее Телеграф сообщил, что Генассамблея ООН 14 ноября на специальной сессии приняла резолюцию о выплатах Москвой Киеву репараций за развязанную против Украины войну. За резолюцию проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались.

Генассамблея ООН одобрила резолюцию о репарациях России Украине