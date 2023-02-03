В Германии ответили Путину на угрозу "немецких танков с крестами"

Опубликовано: 03.02.2023 16:17 , Обновлено: 03.02.2023

Правительство Германии 3 февраля сообщило, что одобрило поставку Украине 88 своих танков Leopard 1. До этого там уже одобрили передачу более новой версии Leopard 2. Таким образом официальный Берлин косвенно ответил на заявления Владимира Путина о том, что России снова угрожают "немецкие танки с крестами".

«Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты», - заявил Владимир Путин, будучи с визитом в “Сталинграде”. По его словам, Россия ответит на поставки их в Украину не только с помощью своей бронетехники.

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Впрочем, в правительстве Германии уточнили 3 февраля, что не идёт никакой речи об угрозе войны Германии против РФ. Там заявили, что поставками танков просто поддерживают Украину в ее борьбе против вторжения России.

“Он [Путин] указал на то, что Германия — одна из многих других стран, оказывающих поддержку Украине для ее обороны. И это, по его словам, делает ФРГ прямой участницей конфликта. Но эти поставки - поддержка, а не прямое участие”, — пояснил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что правительство Германии одобрило планы немецкого производителя оружия Rheinmetall продать 88 старых “Леопардов” Украине на общую сумму более 100 миллионов евро.

Поставки старых танков Leopard 1 с промышленных складов могут быть осуществлены, как только танки будут отремонтированы. Однако по-прежнему остаются проблемы с получением необходимых 105-миллиметровых боеприпасов для них.

А бывший министр обороны и экс-глава МИД Литвы Линкявичус позвонили себе куда более жёсткие слова в адрес главы РФ.

“Путин в истерике по поводу угрозы его стране со стороны немецких танков, которые “снова угрожают”. Он должен знать, что угроза будет повсюду, где он снова “перепутает”, где находятся границы России”, - написал в своем твиттере Линас Линкявичюс.

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