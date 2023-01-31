В России Волгоград переименовали в Сталинград

Опубликовано: 31.01.2023 10:04 , Обновлено: 31.01.2023

В России на въезде в Волгоград поменяли дорожный знак с названием города на «Сталинград».

Как пишут СМИ, в городе ждут визита президента России Владимира Путина, который должен приехать на мероприятия по 80-летию победы в Сталинградской битве.

По данным волгоградского издания «Блокнот», в городе в рамках праздничных мероприятий также ожидают визита главу ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и главу Чечни Рамзана Кадырова.

А местное издание V1.ru сообщило, что с 30 января по 3 февраля в городе ввели запрет на транзитный проезд большегрузного и крупногабаритного транспорта, в том числе перевозящего опасные грузы.

Там также отметили, что Волгоград символически переименовывают в Сталинград девять дней в году. Однако 19 ноября 2022 года в городе поменяли и дорожные знаки. Видимо, теперь этот опыт решили повторить.

К слову, 26 января бывший премьер-министр России Сергей Степашин призвал действительно переименовать Волгоград в Сталинград. Однако в Кремле заявили, что вопрос переименования города не стоит на повестке дня и никаких обсуждений на этот счет не ведется.