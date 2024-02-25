Зеленский назвал цифру погибших украинских солдат за два года

Опубликовано: 25.02.2024 20:24 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье 25 февраля заявил, что за два года войны погибло 31 тыс. украинских военных. При этом он утверждает, что армия России потеряла в шесть раз больше.

“31 тысячи украинцев, военных, погибли в этой войне. Не 300 тысяч, не 150 тысяч. […] Но каждая потеря – это значительная потеря для нас”, — сказал украинский президент на пресс-конференции.

Он отказался назвать количество раненых, объяснив это тем, что “Россия будет знать, сколько человек ушло с поля боя”.

Также Зеленский заявил, что, по его оценкам, за два года военных действий погибли “180 тысяч” российских солдат. А вместе с ранеными потери РФ, добавил он, составляют “до 500 тысяч человек”.

[info_b]Напомним, Минобороны России официально не публиковала данные о своих потерях. Не делала этого и Украина.[/info_b]

Что ответили в России?

На заявление Зеленского отреагировала официальный представитель МИД РФ Марий Захарова. По ее мнению, президент Украины “занизил в разы потери, оставив в рядах ВСУ столько “мертвых душ” - чтобы их финансировали как живых”.

Американцы предрекли Украине «катастрофическую» нехватку боеприпасов

Ранее Телеграф писал, что к весне Украина может столкнуться с потенциально «катастрофической» нехваткой боеприпасов и средств ПВО. Об этом телеканалу ABC анонимно рассказали некоторые американские чиновники. Они назвали конец марта особенно решающим временем для украинских войск, если Конгресс США не одобрит проект с финансированием для Украины. В свою очередь, в Германии и Великобритании приняли решения об очередном пакете военной помощи Украине.

Американцы предрекли Украине «катастрофическую» нехватку боеприпасов. Что решили в Европе?