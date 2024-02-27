В 14 раз больше, чем у Зеленского. Шойгу назвал свои цифры потерь ВСУ

Опубликовано: 27.02.2024 14:28 , Обновлено: 04.07.2024

Министр обороны России Сергей Шойгу на коллеги своего ведомства 27 февраля раскрыл свои данные о безвозвратных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года.

По словам Шойгу , за два года ВСУ потеряли свыше 444 тысяч военнослужащих, сообщил телеграм канал российского агентства «РИА Новости».

Министр обороны России также заявил, что с начала года ВСУ якобы теряют в среднем более 800 человек личного состава и 120 единиц вооружения ежедневно.

По мнению Шойгу, командование ВСУ пытается «за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта».

[inf]В условиях продолжающейся войны и манипуляций в официальных источниках с обеих сторон проверить их цифры не представляется возможным.[/inf]

Что известно о потерях Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля раскрыл свои данные о потерях ВСУ. Последние цифры он называл ещё весной 2022 года – в первые месяцы массированного наступления России.

Теперь же, по словам Зеленского, за два года войны с Россией безвозвратные потери украинских военных составили 31 тыс. человек.

Зеленский назвал цифру погибших украинских солдат за два года

Многие эксперты назвали эту оценку сомнительной. Например, украинская база UALosses привела поименный список более 46 тыс. погибших военных. Исследователи назвали сведения в ней достоверной, но заявили о невозможности оценки ее полноты.

Также журналисты российских изданий «Медуза» и «Медиазона» в ходе своего расследования пришли к выводу, что реальное соотношение потерь воюющих сторон лежит в диапазоне от 1 к 1 до 2 к 1 в пользу Украины.

А что говорят о потерях России?

Минобороны России в последний раз официально сообщало о потерях на войне в Украине 21 сентября 2022 года. Тогда объявили о 5937 погибших военнослужащих.

Владимир Зеленский 23 февраля в интервью американскому телеканалу FOX News заявил о соотношении потерь 1 к 5 в пользу Украины. Позже он конкретизировал, что речь идет о цифрах «до 180 тысяч погибших» российских военнослужащих.

Исследователи скептически отнеслись к этим данным, не поверив в такое соотношение. Журналисты «Медузы» и «Медиазоны» на основании сведений из открытых источников оценили потери российской армии с февраля 2022-го по декабрь 2023-го в 75 тысяч человек.