Как старый американский Patriot смог сбить российский гиперзвуковой "Кинжал"? Эксперты раскрыли секрет

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Опубликовано: 08.05.2023 12:47 , Обновлено: 08.05.2023

В США источники в Белом доме и Пентагоне заявили о "высокой уверенности" в том, что украинские ПВО с помощью американской системы ПВО Patriot сбили российскую ракету "Кинжал". Ранее Владимир Путин заявлял, что это невозможно.

В США ранее только могли надеяться, что их ЗРК могут сбивать даже самые новые российские разработки в сфере ракетостроения, но на практике это удалось подтвердить только в мае 2023 года в небе над Киевом.

По словам американского источника, украинский перехват продемонстрировал такую способность - это было расценено в Пентагоне как “крупное событие”, передает CNN.

Заявление Украины о перехвате вызвало ажиотаж в Пентагоне в конце прошлой недели, добавил источник, отметив, что это важно по нескольким причинам.

Теперь точно. ВСУ подтвердили уничтожение российского «Кинжала»

Ранее президент России Владимир Путин публично расхваливал возможности российского “гиперзвукового” оружия и назвал его способным преодолеть все существующие системы противовоздушной обороны. Даже в США до прошлой недели считали, что если Россия действительно применит “гиперзвуковую” ракету “Кинжал”, то во что бы она ни метила, она обязательно попадет, признался источник. Онако работа украинских ПВО поставила этот расчет под сомнение.

Тот факт, что этот перехват был осуществлен украинским экипажем, который прошел подготовку в Оклахоме, но не имел американских советников на поле боя, является еще большим плюсом для Пентагона, добавил источник, назвав это “крупным возвратом инвестиций”. Перехват также, вероятно, поставил в серьезную неопределенность саму Россию, подняв вопрос о том, располагает ли Украина устойчивыми мерами противодействия гиперзвуковым баллистическим ракетам, добавил источник.

Так как же вышло, что к не самый новый американский ЗРК смог сбить “суперсовременную” российскую ракету?

“Кинжал” оказался не гиперзвуковым?

Западные аналитики уже знали давно об этой российской ракете, которая в документах НАТО носит название “Кайфоломка” (Killjoy). На них не произвела впечатления попытка Владимира Путина запугать всех тем фактом, что ее якобы невозможно сбить.

“Кинжал - это не что иное, как баллистическая ракета воздушного базирования”, - рассказал изданию Popular Mechanics Джеффри Льюис, доктор философии из Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина в Монтерее, Калифорния. “Это гиперзвуковое оружие только в том смысле, что гиперзвуковыми являются практически все баллистические ракеты”, - уточнил он.

Сидхарт Каушал, доктор философии из британского оборонного аналитического центра RUSI, также сомневается в названии “гиперзвукового”: “Она не соответствует критериям маневренности для того, чтобы быть настоящим гиперзвуковым оружием”.

Их сомнения коренятся в родословной “Кинжала”. Ведь это версия баллистической ракеты наземного базирования “Искандер”, лишь с довольно незначительными изменениями в отношении нового способа запуска. Впервые она было замечена в 2010 году при оценке вооружения истребителя МиГ-31.

Что такое гиперзвуковая ракета?

Гиперзвуковое оружие — ракеты, способные осуществлять полёт в атмосфере с гиперзвуковой скоростью (большей или равной 5М или 6000 км/ч или 1,6 км/сек) и маневрировать. Такая ракета сочетает в себе достоинства баллистических и крылатых ракет. У многих стран есть баллистические ракеты, способные развивать такую скорость, но маневрировать они практически не могут. Таким образом, в последние годы под гиперзвуковым оружием имеют в виду именно новые типы ракет.

В планах у военных по всему миру производство двух классов современных гиперзвуковых боеприпасов. И на данный момент, ни одна из стран, включая Россию, не смогла поставить на вооружение по-настоящему гиперзвуковые ракеты ни одного из них.

Первый - гиперзвуковые планирующие ракеты (HGV) - это, по сути, будут новые боеголовки. Возвращаясь в атмосферу на высокой скорости, они смогут отклониться от первоначальной точки прицеливания, из-за чего будет невозможно определить, куда они направятся. Россия сейчас только разрабатывает HGV, известную как “Авангард”, для своей МБР RS-28 “Сатана”.

Второй - гиперзвуковые крылатые ракеты (HCM) будут иметь воздушно-реактивную двигательную установку, обычно представляющую собой прямоточный реактивный двигатель, что обеспечит им очень высокую скорость полета. Это более сложная задача, чем скольжение — поддержание зажигания двигателя в гиперзвуковом полете сравнивается с поддержанием зажигания спички в торнадо — и до этого еще всем учёным несколько лет.

“Чтобы соответствовать критериям отнесения к HGV или HCM, ракета должна быть высокоманевренной… Все, что я видел, указывает на то, что “Кинжал” - это всего лишь “Искандер” воздушного базирования, квазибаллистическая ракета”, - сделал вывод Сидхарт Каушал.

В отчете НАТО за 2020 год отмечается, что ракета часто упоминается при обсуждении гиперзвуковых технологий, но там сделали вывод, что “Кинжал обычно не характеризуется как гиперзвуковое оружие”.

И это несмотря на заверения Владимира Путина, который в 2018 году сказал, что гиперзвуковая скорость “Кинжала” позволит ракете “преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя ядерные и обычные боеголовки на дальность более 2000 километров”.

А с баллистическими ракетами американские ЗРК Patriot могут справляться уже давно. Собственно, их для этого и делали.

Впервые развернутый в 1980-х годах, “Пэтриот” стал рабочей лошадкой армии США в области противовоздушной и противоракетной обороны, ключевым элементом проецирования мощи США и главным символом поддержки союзников и партнеров. Patriot - это нечто большее, чем просто конкретный ЗРК. Он включает в себя семейство элементов, включая системы командования и управления, радары, целое семейство ракет-перехватичиков и другое вспомогательное оборудование. Сегодня 18 стран в настоящее время эксплуатируют или планируют в ближайшее время приобрести Patriot. Украина увеличила это число до 19.

Согласно статистике, ракеты Patriot уничтожили все баллистические ракеты во время операции “Иракская свобода” в 2003 году. С 2015 года Patriot успешно сбила десятки ракет и беспилотных летательных аппаратов в ракетной войне в Йемене. Израиль также неоднократно использовал его для поражения беспилотных летательных аппаратов, самолетов и других угроз. Сама система за последние годы система подверглась многочисленным модернизациям.