В Генштабе Украины признали потерю больше 40% оккупированной территории в Курской области РФ

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 24.11.2024 10:29 , Обновлено: 24.11.2024

Агентство Reuters со ссылкой на источник в Генеральном штабе Украины написало, что ВСУ потеряли более 40% захваченной территории в Курской области РФ. Причиной этому, по информации источника, стало усиление российских контратак.

По его словам, переданным Reuters, раньше Украина контролировала “в лучшем случае” 1376 квадратных километров в Курской области.

“Противник усиливает свои контратаки … Сейчас мы контролируем около 800 квадратных километров. Мы будем удерживать эту территорию до тех пор, пока это будет оправдано с военной точки зрения», - заявил источник в украинском Генштабе.

По его информации, Россия перебросила на Курщину 59 тыс. военных после вторжения ВСУ туда.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Украины Владимир Зеленский 30 октября рассказал, почему, с его слов, ВСУ “не хотели” захватить Курскую атомную электростанцию (АЭС) в России при наступлении там.

Зеленский рассказал, почему ВСУ «не хотели» захватить Курскую АЭС

А американское издание The Financial Times в конце октября сообщило, что Украина и Россия начали непубличные переговоры о прекращении взаимных ударов по объектам энергетики. В то же время частью условий может быть вывод украинских войск из Курской области РФ.

Украина и Россия начали тайные переговоры о прекращении ударов — The Financial Times