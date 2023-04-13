В ФСБ назвали имя украинца, которого обвиняют в подрыве военкора Татарского

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Опубликовано: 13.04.2023 10:42 , Обновлено: 13.04.2023

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России 13 апреля заявили, что вместе с Дарьей Треповой подрыв военкора Владлена Татарского якобы готовил гражданин Украины.

Тамутверждают, что взрыв в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб Татарский, организовали «украинские спецслужбы и их агентура, в том числе скрывающиеся за рубежом российские оппозиционеры».

В ФСБ обвинили в убийстве военкора украинца Юрия Денисова, который якобы «через сервис экспресс-доставки и посредника» передал Дарье Треповой взрывное устройство в гипсовом бюсте.

Спецслужбы считают, что Денисов приехал в Россию из Киева через Латвию. После подрыва Татарского он «вылетел из РФ транзитом через Армению в Турцию». И подчеркнули, что мужчину объявили в международный розыск.

Также в ведомстве опубликовали фото Денисова и как он пересекает границу РФ:

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Что касается Треповой, то в ФСБ заявили: она «совершила теракт в результате неоднократных призывов руководителей ФБК Волкова и Жданова к подрывной деятельности в России».

Напомним, в России в Санкт-Петербурге на Университетской набережной 2 апреля произошел взрыв в кафе “Стрит-бар”, в котором собрались зрители послушать российского военкора Владлена Татарского (Максим Фомин).

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В убийстве подозревают Дарью Трепову, которая подарила погибшему гипсовую статуэтку с самодельным взрывным устройством. Также РФ обвинила в произошедшем спецслужбы Украины и сторонников Алексея Навального.

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