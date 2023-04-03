Муж задержанной по обвинению во взрыве в Петербурге рассказал, кто ей "приказал". Что говорят в Украине?

Опубликовано: 03.04.2023 13:03 , Обновлено: 03.04.2023

Национальный антитеррористический комитет РФ (НАК) заявил 3 апреля, что подрыв военкора Владлена Татарского спланировали и осуществили украинские спецслужбы совместно с "агентурой" из числа сторонников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального. В Украине и ФБК уже прокомментировали. А муж задержанной рассказал свою версию.

“Установлено, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского, был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова”, - говорится в сообщении НАК РФ.

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“Идиотская ситуация”

В ФБК уже отреагировали на обвинения. Коллега находящегося в тюрьме Алексея Навального Иван Жданов написал, что ожидал таких обвинений.

“По проскакивающим сообщениям было быстро понятно, что будут скидывать на ФБК, – написал Жданов в своем тг-канале. – И вот достаточно идиотская ситуация. Опровергать то, что это сделали мы – идиотизм. Естественно, мы этим не занимаемся. Не опровергать – а вдруг кто-то подумает, что и правда мы?”

“В обозримом будущем будет суд над Навальным. Очевидно, что они планируют дать ему максимальный срок, и для этого терроризм очень удобен”, - написал он.

Что говорят в Украине?

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк ещё 2 апреля написал, что подрыв российского военкора - результат внутренних “разборок” среди группировок в России, которые поддерживают войну в Украине.

Что говорит муж задержанной?

Муж задержанной Дарьи Треповой, которую обвиняют в том, что именно она принесла и подарила Владлену Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой, отверг такие подозрения.

“Очень добрый и чуткий человек, никогда бы не пошла на убийство. И никогда бы не смирилась с потерями. Ее подставили”, - заявил он, утверждая, что ей сказали, что в бюсте было установлено прослушивающее устройство. Об этом сообщает тг-канал «Можем объяснить».

Дмитрий Рылов заявил, что осуждает теракт в Петербурге и уверен, что жена не знала о бомбе. «Я считаю что Дарью подставили и использовали некие люди для своих целей. Я на 100% уверен что Дарья не знала, что именно она проносит в зал», — сказал он.

По его словам, он разговаривал с Дарьей после этих событий, и из ее слов следовало, что ее подставили: «Дашей мы общались, она не раскрывала никаких деталей, но из разговора было понятно, что она была абсолютно уверена в том, что в подарке будет находится какое то устройство которое «позволит получить доступ к человеку» и вряд ли будет обнаружено сразу, а возможно никогда. Но это точно не должна была быть бомба».

В то же время, муж задерданной заявил, что Дарья якобы действовала по заданию ФБК.