В Санкт-Петербурге в кафе взорвали российского военкора Татарского. Чем был известен?

🎥 Видео

Опубликовано: 02.04.2023 19:34 , Обновлено: 22.01.2026

В России в Санкт-Петербурге на Университетской набережной 2 апреля произошел взрыв в кафе "Стрит-бар", в котором собрались зрители послушать российского военкора Владлена Татарского (Максим Фомин).

По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек, ещё от 6 до 15 человек получили ранения. Российские тг-каналы сообщили, что жертвой стал сам выступающий российский военкор. Позднее российские информагентства и силовики подтвердили его гибель.

Сам момент взрыва попал на видео.

[Telegram_widget url=“https://t.me/bazabazon/16696”]

А очевидцы утверждают, что взрывное устройство могло находиться в статуэтке, которую Татарскому вручила незнакомка. Мощность его составила более 200 грамм тротила, заявили российские силовики.

Российские СМИ сообщили, что по подозрению в совершении взрыва в петербургском кафе объявили в розыск эту девушку

По данным местных городских СМИ, кафе ранее принадлежало Евгению Пригожину.

“Всех кого надо ограбим и убьем”

Владлен Татарский (Максим Фомин) родился в украинской Макеевке. Работал шахтером, затем торговал мебелью, пока его бизнес не прогорел. После чего в 2011 году попытался ограбить банк с бандой подельников. Был арестован и после суда направлен отбывать наказание в тюрьму города Горловка. Однако в 2014 году после вторжения российских войск в Украину был освобожден и пошел к ним на службу.

Фото, сделанное в кафе, перед самым взрывом.

Позднее решил заняться журналистикой и творчеством. Для чего взял псевдоним Владлен Татарский. В начале февраля 2022 года Татарский снова приехал на Донбасс и принял участие в новом вторжении России в Украину: управлял дронами, производил расчеты для БПЛА.

Летом 2022 года принял участие в церемонии подписания Владимиром Путиным указа об аннексии Россией “ДНР”, “ЛНР” Херсонской области и Запорожья. Там записал ролик, который стал вирусным, на нем он говорит: «Всех победим, всех убьём, всех кого надо ограбим, всё будет как мы любим».

https://youtu.be/lBvJfQHkjfA