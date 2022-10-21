В ЕС согласовали «динамический» потолок цен на газ

Опубликовано: 21.10.2022 12:19 , Обновлено: 21.10.2022

Лидеры стран Евросоюза на двухдневном саммите в Брюсселе договорились о мерах по борьбе с энергетическим кризисом. Об этом говорится в заявлении Европейского совета, опубликованного в ночь на пятницу, 21 октября.

«Перед лицом использования России энергии в качестве оружия Евросоюз останется единым, чтобы защитить своих граждан и бизнес, и в срочном порядке примет необходимые меры», – говорится в заявлении

Лидеры ЕС призвали Совет и Комиссию срочно представить конкретные решения по дополнительным мерам:

15% потребности в наполнении газовых хранилищ должны закупаться в рамках совокупного спроса в соответствии с национальными потребностями.

временный динамический ценовой коридор по сделкам с природным газом для немедленного ограничения эпизодов чрезмерно высоких цен на газ.

временные рамки ЕС для ограничения цены на газ при производстве электроэнергии, включая анализ затрат и выгод.

улучшение функционирования энергетических рынков для повышения прозрачности рынка, облегчения стресса ликвидности, устранения факторов, усиливающих волатильность цен на газ, и сохранения финансовой стабильности.

ускорение упрощения разрешительных процедур для ускорения внедрения возобновляемых источников энергии и соответствующих сетей, в том числе с помощью чрезвычайных мер.

меры энергетической солидарности в случае перебоев в поставках газа на национальном, региональном или союзном уровне при отсутствии двусторонних соглашений о солидарности.

Участники саммита ЕС не установили потолок цен на газ. Однако они договорились продолжать поиск компромисса для сдерживания роста цен на энергию – на основе предложений, обнародованных ранее Еврокомиссией.

Как писал ранее Телеграф, в Евросоюзе решили пока не вводить потолок цен на российский газ. Причина — политические разногласия в странах ЕС и возможные проблемы с поставками топлива.

По данным издания, Еврокомиссия собирается предложить странам ЕС закупать газ более скоординировано, чтобы «иметь дополнительные рычаги влияния» в переговорах с мировыми поставщиками.

ЕС решил отложить введение потолка цен на российский газ — Bloomberg

При этом, президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 18 октября по итогам заседания коллегии Еврокомиссии заявила, что запасы газа в европейских хранилищах достигли 92%. А доля России в поставках трубного газа упала с 40% до 9%. По ее словам, ещё восемь месяцев назад никто в ЕС не думал, что получится так быстро избавиться от зависимости от газа из РФ.

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