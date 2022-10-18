Опубликовано: 18.10.2022 12:08 , Обновлено: 18.10.2022

В Евросоюзе решили пока не вводить потолок цен на российский газ. Причина — политические разногласия в странах ЕС и возможные проблемы с поставками топлива. Об этом сообщило агентство Bloomberg 18 октября.

По данным издания, Еврокомиссия собирается предложить странам ЕС закупать газ более скоординировано, чтобы «иметь дополнительные рычаги влияния» в переговорах с мировыми поставщиками.

Кроме того, еврочиновники хотят запустить новый индекс сжиженного природного газа, чтобы лучше отслеживать «энергетическую реальность региона» после прекращения поставок трубопроводного газа из России.

Однако, как подчеркнули в материале, Евросоюз не отказался от введения потолка цен окончательно, а лишь отложил его введение. Если консенсус будет достигнут, то ЕС готов вернуться к обсуждению потолка цен на российский газ в любой момент.

Ранее стало известно, что министры энергетики государств-членов ЕС во время неформальной встречи, созванной для решения проблемы высоких цен на топливо, не достигли согласия по ограничению цены на газ.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон посла встречи сообщила, что до сих пор непонятно, есть ли достаточная поддержка стран для введения ограничения цены на газ, используемый для производства электроэнергии.

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Потолок цен на российскую нефть

Напомним, 6 октября стало известно, что Евросоюз принял новый, восьмой пакет санкций против РФ. Они также распространяются на неподконтрольные Украине части Запорожской и Херсонской областей. В пакет включили в том числе и потолок цен на российскую нефть.

«Ценовой потолок после его введения позволит европейским операторам осуществлять и поддерживать транспортировку российской нефти в третьи страны при условии, что ее цена останется ниже заранее установленного «потолка». Это поможет еще больше сократить доходы России, сохраняя при этом стабильность мировых энергетических рынков за счет продолжения поставок. Таким образом, это также поможет справиться с инфляцией и сохранить стабильные цены на энергию в то время, когда высокие затраты, особенно повышенные цены на топливо, вызывают серьезную озабоченность у всех европейцев», — объяснили в ЕК.

Эта мера должна вступить в силу с 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и с 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов.

ЕС ввел потолок цен на российскую нефть — Список новых санкций