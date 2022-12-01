Евросоюз пригрозил Илону Маску блокировкой Twitter

Опубликовано: 01.12.2022 08:43 , Обновлено: 01.12.2022

Евросоюз может заблокировать на своей территории соцсеть Twitter, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, если он не будет соблюдать правила по модерации контента. Об этом сообщило Financial Times.

По информации издания, 30 ноября глава европейской промышленности Тьерри Бретон провел видеовстречу с Маском, где заявил, что в случае несоблюдения правил Twitter могут заблокировать или оштрафовать на сумму до 6% от мирового оборота.

«Twitter должен соблюдать контрольный список правил, включая отказ от произвольного подхода к восстановлению заблокированных пользователей, агрессивное распространение дезинформации и согласие на “широкий независимый аудит” платформы до следующего года», — написал FT.

Кроме того, ЕС потребовал предоставление четких критериев, по которым пользователей могут заблокировать.

Ранее Телеграф писал, что Еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон 28 октября отреагировал на то, что американский миллиардер Илон Маск купил Twitter, напомнив про европейские законы.

«В Европе птица будет летать по нашим правилам», — написал Бретон на своей странице в соцсети.

В ЕК ответили купившему Twitter Маску — «Птица будет летать по нашим правилам»

Напомним, Илон Маск в конце октября наконец-то завершил сделку по покупке Twitter и сразу же уволил генерального директора и топ-менеджеров. А в своих соцсетях Маск объяснил, почему вообще захотел владеть этой соцсетью и при чем тут человечество.

Илон Маск после покупки Twitter уволил директоров, чтобы помочь «человечеству»