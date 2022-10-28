В ЕК ответили купившему Twitter Маску — «Птица будет летать по нашим правилам»

Опубликовано: 28.10.2022 14:19 , Обновлено: 28.10.2022

Еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон 28 октября отреагировал на то, что американский миллиардер Илон Маск купил Twitter, напомнив про европейские законы.

«В Европе птица будет летать по нашим правилам», — написал Бретон на своей странице в соцсети.

Так он ответил Маску на твит «Птица на свободе» [намек на покупку Twitter]

https://twitter.com/ThierryBreton/status/1585902196864045056

Ранее Телеграф писал, что Илон Маск наконец-то завершил сделку по покупке Twitter и сразу же уволил генерального директора и топ-менеджеров.

Он заверил, что соцсеть будет не территорией вседозволенности, но дружелюбной и гостеприимной платформой, где каждый сможет найти именно то, что ему хочется, «как, например, при выборе фильмов или видеоигр, ориентируясь на возраст и опыт».

Кстати, миллиардер не согласен с практикой Twitter по постоянному блокированию тех, кто неоднократно нарушает его правила. Исходя из этого, есть вероятность, что ряд ранее заблокированных спорных пользователей могут снова появиться на платформе.

Илон Маск после покупки Twitter уволил директоров, чтобы помочь «человечеству»