Илон Маск после покупки Twitter уволил директоров, чтобы помочь «человечеству»

Опубликовано: 28.10.2022 09:58 , Обновлено: 28.10.2022

Американский миллиардер, глава Space X и Tesla Илон Маск наконец-то завершил сделку по покупке Twitter и сразу же уволил генерального директора и топ-менеджеров. Об этом сообщило CNN со ссылкой на источники. А в своих соцсетях Маск объяснил, почему вообще захотел владеть этой соцсетью и при чем тут человечество.

Как пишет CNN, миллиардер уволил генерального директора Парага Агравала и двух других руководителей. А еще финансового директора Неда Сигала и главу политического отдела Виджая Гадде. В самой компании отказались это комментировать.

Это решение подняло множество вопросов о будущем платформы социальных сетей и многих слоев общества, на которые оно повлияло, отметили журналисты.

https://twitter.com/WalterIsaacson/status/1585666128713371649

Тем временем на своей странице в Twitter бизнесмен попытался объяснить причины, по которым он решил приобрести сервис микроблогов.

В частности, он заявил, что решился на сделку «не потому, что это было просто» и «не для того, чтобы заработать больше денег».

«Я сделал это, чтобы попытаться помочь человечеству, которое я люблю», — написал Маск.

Он добавил, что «неудача в достижении этой цели, несмотря на все наши усилия, является вполне реальной возможностью».

[info_b]В свою очередь СМИ пишут, что если бы до 28 октября Маск не приобрел соцсеть, его ждало бы судебное разбирательство, в котором он бы, скорее всего, проиграл. [/info_b]

По словам Маска, «для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую городскую площадь, на которой можно обсуждать широкий спектр убеждений — здраво, не прибегая к насилию».

Он также заверил, что соцсеть будет не территорией вседозволенности, но дружелюбной и гостеприимной платформой, где каждый сможет найти именно то, что ему хочется, «как, например, при выборе фильмов или видеоигр, ориентируясь на возраст и опыт».

А в CNN добавили, что миллиардер не согласен с практикой Twitter по постоянному блокированию тех, кто неоднократно нарушает его правила. Исходя из этого, есть вероятность, что ряд ранее заблокированных спорных пользователей могут снова появиться на платформе.

Утром 28 октября Маск написал: «Птица на свободе».

https://twitter.com/elonmusk/status/1585841080431321088

Ранее Телеграф писал, что 27 октября Маск опубликовал видео, как он вносит раковину в штаб-квартиру Twitter и написал: «let that sink it». Слово sink переводится как раковина, но вместе словосочетание может означать «осознайте это».

Илон Маск зашел в офис Twitter с раковиной. Зачем?

Кстати, ранее Маск потроллил экс-президента России, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.

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