В ЕС пообещали подумать над переподключением Россельхозбанка к SWIFT

Опубликовано: 28.11.2022 08:57 , Обновлено: 28.11.2022

Европейский союз пообещал подумать над просьбой российского банка Россельхозбанк о снятии санкций и переподключении его к системе SWIFT. Об этом заявил официальный представитель по внешнеполитическим вопросам Петер Стано «Известиям».

По информации издания, он подчеркнул, что решение должны единогласно принять все страны ЕС.

Дело в том, что в РФ попросили снова подключить Россельхозбанк к SWIFT потому это «главный российский банк по финансированию аграрных сделок», в том числе так называемой «зерновой сделке» с Украиной.

По словам Стано, в ЕС учли эту претензию, однако заявил, что «хоть это делает транзакции дороже и медленнее, платежи все же возможны».

Он обратил внимание, что есть и другие открытые платежные каналы, например, не попавший под санкции «Газпромбанк».

Ранее Телеграф писал, что представитель МИД Украины Олег Николенко заявил 3 ноября, что Украина не давала России никаких новых гарантий в рамках «зерновой сделки». Отвергнув таким образом заявления Путина и Минобороны РФ.

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Напомним, в конце октября министерство обороны РФ заявило, что «приостанавливает» движение по коридору безопасности, определенному согласно «зерновой сделке», которую заключила Россия с ООН. Однако спустя два дня объявили, что вернулись в «зерновую сделку» с Украиной.

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