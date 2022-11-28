В ЕС пообещали подумать над переподключением Россельхозбанка к SWIFT
Европейский союз пообещал подумать над просьбой российского банка Россельхозбанк о снятии санкций и переподключении его к системе SWIFT. Об этом заявил официальный представитель по внешнеполитическим вопросам Петер Стано «Известиям».
По информации издания, он подчеркнул, что решение должны единогласно принять все страны ЕС.
Дело в том, что в РФ попросили снова подключить Россельхозбанк к SWIFT потому это «главный российский банк по финансированию аграрных сделок», в том числе так называемой «зерновой сделке» с Украиной.
По словам Стано, в ЕС учли эту претензию, однако заявил, что «хоть это делает транзакции дороже и медленнее, платежи все же возможны».
Он обратил внимание, что есть и другие открытые платежные каналы, например, не попавший под санкции «Газпромбанк».
Ранее Телеграф писал, что представитель МИД Украины Олег Николенко заявил 3 ноября, что Украина не давала России никаких новых гарантий в рамках «зерновой сделки». Отвергнув таким образом заявления Путина и Минобороны РФ.
«Не давали гарантий» — В МИД Украины рассказали, как «с позиции силы» вынудили Россию вернуться в «зерновую сделку»
Напомним, в конце октября министерство обороны РФ заявило, что «приостанавливает» движение по коридору безопасности, определенному согласно «зерновой сделке», которую заключила Россия с ООН. Однако спустя два дня объявили, что вернулись в «зерновую сделку» с Украиной.