Перегруппировались? Россия вернулась в «зерновую сделку»

Опубликовано: 02.11.2022 14:27 , Обновлено: 02.11.2022

В Министерство обороны России 2 ноября объявили, что вернулись в «зерновую сделку» с Украиной. Это произошло всего спустя два дня после выхода из нее.

«Россия получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ», — заявилна брифинге официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Коннашенков.

Он также указал, что это произошло благодаря международной организации и Турции.

Кстати, перед этим турецкий президент Реджеп Эрдоган на заседании сообщил, что министр национальной обороны Турции Хулуси Акар поговорил по телефону с министром обороны России Сергеем Шойгу.

По его словам, глава оборонного ведомства РФ сообщил турецкому коллеге, что поставки агропродукции «зерновым коридором» восстановят 2 ноября.

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На новость о возвращении России в «зерновую сделку» отреагировал историк из Германии Александр Фридман.

«Россия громко заявляла о приостановлении участия в «зерновой сделке», а теперь снова будет участвовать в ней. Тот факт, что участие РФ поручили официально озвучить главному российскому специалисту по «перегруппировке» генерал-лейтенанту Конашенкову, лишь подчеркивает политическое поражение Кремля», — написал он в своем телеграм-канале.

По его мнению, «это постыдное поражение в условиях войны без правил не прикроешь фиговым листком под названием «письменные гарантии со стороны Украины», которым с гордостью прикрывается Конашенков».

Тем временем в украинских СМИ реагируют коротко, всего тремя словами: «шантаж не сработал». Также журналисты обратили внимание, что участие России в «зерновой сделке» предусматривает лишь одно: «РФ не должна атаковать или другим образом мешать украинским грузовым судам, которые везут продукцию в страны Африки и Ближнего Востока».

Напомним, министерство обороны РФ заявило, что «приостанавливает» движение по коридору безопасности, определенному согласно «зерновой сделке», которую заключила Россия с ООН, 31 октября.

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