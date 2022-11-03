"Не давали гарантий" - В МИД Украины рассказали, как "с позиции силы" вынудили Россию вернуться в "зерновую сделку"

Опубликовано: 03.11.2022 11:40 , Обновлено: 03.11.2022

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил 3 ноября, что Украина не давала России никаких новых гарантий в рамках "зерновой сделки". Отвергнув таким образом заявления Путина и Минобороны РФ.

По его словам, власти Украины точно не брали на себя “никаких новых обязательств, которые выходили бы за рамки существующих”. Олег Николенко также уточнил, что Украина “никогда не подвергала зерновой маршрут опасности”, так же как не использовала его для атак на российские военные корабли в Черном море.

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“Москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступок”, - уточнил представитель МИД Украины.

По его словам, возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы “ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат”.

Ранее Телеграф сообщил, что в Министерство обороны России 2 ноября объявили, что вернулись в «зерновую сделку» с Украиной. Это произошло всего спустя два дня после выхода из нее.

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