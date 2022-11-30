В ЕС оценили потери ВСУ в 100 тысяч человек

Опубликовано: 30.11.2022 12:44 , Обновлено: 30.11.2022

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с 24 февраля в Украине погибли 100 тысяч украинских военных.

Глава ЕК удалила сообщение о потерях ВСУ в 100 тыс. человек

Она также назвала количество погибших мирных жителей — более 20 тыс. человек.

Кроме того, по словам главы ЕК, оценка ущерба страны от войны выросла почти вдвое, до 600 миллиардов долларов. В связи с этим она в очередной раз призвала направить на компенсации замороженные в Европе российские активы.

Откуда у фон дер Ляйнен данные о потерях ВСУ — неизвестно. Киев официально не подтверждал эту информацию.

Ранее о том, что и украинская, и российская армии потеряли более чем по сто тысяч военных заявлял глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Но он подчеркивал, что в эту цифру входят и убитые, и раненые.

Также в Пентагоне заявляли, что Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне, которая стала «крупным стратегическим провалом».

В Пентагоне назвали потери российской армии в Украине — «Путин потерпел неудачу»