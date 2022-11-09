В Пентагоне назвали потери российской армии в Украине - "Путин потерпел неудачу"

Опубликовано: 09.11.2022 11:14 , Обновлено: 09.11.2022

Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне, которая стала "крупным стратегическим провалом". Об этом заявил во вторник Колин Кал, заместитель министра обороны Пентагона по политике.

“Путин потерпел неудачу, - заявил Каль группе журналистов во вторник в рамках проекта Университета Джорджа Вашингтона по СМИ и национальной безопасности. - Россия выйдет из этой войны более слабой, чем она вступила”. Каль рассказал, что Россия понесла “десятки тысяч потерь” с начала войны в феврале, что на “порядки” больше, чем Советский Союз пострадал в Афганистане.

“Они, вероятно, потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии. Они сосредоточили более 80% своих сухопутных войск в Украине. Они израсходовали большую часть своих высокоточных управляемых боеприпасов на Украине, и из-за санкций и экспортного контроля им будет очень трудно восстановить свои вооруженные силы до того, как они выглядели до войны”, - считает представитель Пентагона.

Каль отметил, что в США существует двухпартийная поддержка продвижения Украины вперед, но то, как выглядит эта поддержка и каковы военные потребности Украины в будущем, может измениться.

Сколько погибло россиян в Украине?

Министр обороны России в последний раз заявлял, что потери армии составляют 5937 человек убитыми.

Однако Россия потратила 166,2 миллиарда рублей на выплаты семьям погибших участников боевых действий в Украине, а также получившим тяжелые ранения, заметил телеграм-канал «Можем объяснить».

Это соответствует почти 16 тысячам погибших, подсчитал канал «Можем объяснить». Эта сумма только для граждан России, сюда не входят погибшие из ЛДНР, на которых не распространяется указ Путина, или бойцы различных ЧВК.

По той же статье бюджета деньги получают и тяжело раненые — те, кто получил инвалидность и неспособны продолжать службу в армии. Однако министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что более 90% раненых возвращаются к военной службе. Исходя из его слов, можно сделать вывод, что выплаты за инвалидность составляют в общей массе лишь 10%.

“И это лишь те случаи, где деньги уже выделены по итогам длительного документооборота: родственники (если они есть) узнают о гибели (иногда спустя месяцы), собирают необходимые документы, военкоматы отправляют бумаги в Минобороны, а военное ведомство запрашивает средства из Резервного фонда”, - сообщлии в “Можем объяснить”.

Ранее Телеграф сообщил, что военный эксперт Олег Жданов заявил в эфире украинского телевидения, что самая жестокая битва за время войны Украины и России происходит до сих пор под Бахмутом.

В Украине назвали самую жестокую битву за время войны с Россией — Десятки тысяч погибших