Глава ЕК удалила сообщение о потерях ВСУ в 100 тыс. человек

🎥 Видео

Опубликовано: 30.11.2022 13:25 , Обновлено: 30.11.2022

Из твиттер-аккаунта главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйнен исчезла информация о том, что потери украинских военных с 24 февраля составили 100 тыс. человек.

[obnovleno_b]Директор по политическим коммуникациям ЕК Дана Спинант позднее уточнила, что озвученные фон Дер Ляйен цифры включают и раненых. А сами получены “из внешних источников”, а не от официального Киева.

“Спасибо тем, кто указал на неточность по цифрам в предыдущей версии этого видео. Использованная оценка из внешних источников должна касаться потерь, то есть как погибших, так и раненых, и должна показать жестокость России”, — говорится в сообщении Даны Спинант.[/obnovleno_b]

Ранее глава ЕК опубликовала видео, в котором озвучила эту информацию. Теперь же там можно найти перезалитый отрезок видео, в котором речь сказано только об оценках экономических потерь.

https://twitter.com/vonderleyen/status/1597888002436796417

В телеграм-канале «Вооруженные силы Украины» уверены, что фон дер Ляйнен «не так выразилась», ведь она не уточнила, откуда такая цифра и сколько из них погибших, раненых и пропавших без вести. Кроме того, в Генштабе ВСУ заявили, что точных данных у нее нет.

Напомним, что ранее о том, что и украинская, и российская армии потеряли более чем по сто тысяч военных заявлял глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Но он подчеркивал, что в эту цифру входят и убитые, и раненые.

В ЕС оценили потери ВСУ в 100 тысяч человек